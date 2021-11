Montez des vidéos comme un pro avec DaVinci Resolve 17

DaVinci Resolve 17 est la seule solution au monde qui combine l’édition 8K professionnelle, la correction des couleurs, les effets visuels et la post-production audio dans un seul outil logiciel ! Vous pouvez instantanément basculer entre l’édition, la couleur, les effets et l’audio en un seul clic.

DaVinci Resolve Studio est également la seule solution conçue pour la collaboration multi-utilisateurs afin que les monteurs, assistants, coloristes, artistes VFX et concepteurs sonores puissent tous travailler en direct sur le même projet en même temps ! Que vous soyez un artiste individuel ou que vous fassiez partie d’une grande équipe collaborative, il est facile de comprendre pourquoi DaVinci Resolve est la norme en matière de post-production et de finition haut de gamme sur plus de longs métrages, d’émissions de télévision et de publicités hollywoodiens que tout autre logiciel.

Vous bénéficiez d’une flexibilité créative illimitée car DaVinci Resolve permet aux artistes individuels d’explorer facilement différents ensembles d’outils. Il vous permet également de collaborer et de réunir des personnes aux talents créatifs différents. D’un simple clic, vous pouvez instantanément basculer entre l’édition, la couleur, les effets et l’audio. De plus, vous n’avez jamais besoin d’exporter ou de traduire des fichiers entre des outils logiciels distincts car, avec DaVinci Resolve, tout se trouve dans la même application logicielle.

DaVinci Resolve est le seul logiciel de post-production conçu pour une véritable collaboration. Plusieurs monteurs, assistants, coloristes, artistes VFX et concepteurs sonores peuvent tous travailler sur le même projet en même temps ! Que vous soyez un artiste individuel ou que vous fassiez partie d’une équipe collaborative plus large, il est facile de comprendre pourquoi DaVinci Resolve est la norme en matière de post-production haut de gamme et est utilisé pour terminer plus de longs métrages hollywoodiens, de programmes télévisés épisodiques et de publicités télévisées que tout autre Logiciel.

DaVinci Resolve 16 propose une nouvelle page de coupe révolutionnaire spécialement conçue pour les éditeurs qui doivent travailler rapidement et dans des délais serrés ! Le nouveau DaVinci Neural Engine utilise l’apprentissage automatique pour activer de nouvelles fonctionnalités puissantes telles que la reconnaissance faciale, la déformation de vitesse, etc. Les clips de réglage vous permettent d’appliquer des effets et des notes aux clips sur la chronologie ci-dessous, l’exportation rapide peut être utilisée pour télécharger des projets sur YouTube et Vimeo depuis n’importe où dans l’application, et les nouvelles portées accélérées par GPU offrent plus d’options de surveillance technique qu’auparavant. De plus, Fusion est considérablement plus rapide et Fairlight ajoute un son 3D immersif. DaVinci Resolve 16 est une version massive avec des centaines de fonctionnalités demandées par les clients.

Prise en charge de formats de piste audio supplémentaires pour les rendus IMF et DCP

Performances de décodage et d’encodage améliorées pour les formats Kakadu DCP et IMF

Prise en charge de R3D basé sur CUDA avec le dernier SDK RED sous Windows et Linux

Ajout de la prise en charge de Blackmagic RAW pour la dernière mise à jour Blackmagic URSA Broadcast

Prise en charge des nouveaux modes d’édition audio uniquement et vidéo uniquement sur la page de coupe

Ajout de boutons d’entrée et de sortie dans l’interface utilisateur sur la page coupée

Prise en charge de la lecture audio lors du rognage sur les pages de coupe et d’édition

Boutons de zoom améliorés pour la chronologie sur la page d’édition

Indicateur intelligent amélioré dans la page de coupe pour l’utilisation des points d’entrée et de sortie

L’icône de redimensionnement de la visionneuse sur la page coupée redimensionne désormais correctement l’ensemble de la visionneuse

Le diviseur de page coupé entre la chronologie et la visionneuse peut désormais être déplacé via le diviseur

Les modifications de gros plan dans la page coupée varient maintenant le gros plan de 20 % à 40 % au hasard

La molette de recherche est plus réactive lors de l’utilisation du clavier DaVinci Resolve Editor

Suppression du mode jog automatique lors du défilement avec le clavier DaVinci Resolve Editor

Meilleure réactivité grâce à la navette avec le clavier DaVinci Resolve Editor

Appuyez deux fois pour effacer l’entrée et la sortie sur le clavier DaVinci Resolve Editor

Performances améliorées dans les projets collaboratifs avec plusieurs systèmes DaVinci

Prise en charge du nom du moniteur dans les options d’affichage du menu de l’espace de travail

Prise en charge du copier/coller dans les valeurs de décalage des tons moyens Dolby Vision entre les clips

Nouvelles API de script pour déplacer des éléments multimédias, des LUT, des marqueurs, des notes de copie et plus encore

Utilise maintenant la vue 2 dans le bac de synchronisation lors de l’utilisation de l’édition par écrasement en direct

Corrige un bug qui faisait défiler les diviseurs de clip dans la bande source avec l’audio

L’ouverture du dossier multimédia dans la page coupée se resynchronisera avec le contenu de ce dossier

Améliorations multiples des performances et de la stabilité

Quoi de neuf:

DaVinci Resolve 17 est une nouvelle version majeure avec plus de 100 nouvelles fonctionnalités et 200 améliorations ! La page couleur présente de nouveaux outils de classement HDR, des commandes primaires repensées, un masque magique basé sur l’IA et plus encore. Fairlight met à jour les outils de sélection d’édition de souris et de clavier afin que vous puissiez travailler plus rapidement, avec Fairlight Audio Core et FlexBus, un moteur audio et une architecture de bus de nouvelle génération prenant en charge 2 000 pistes !

Les éditeurs obtiennent une vue en ardoise de métadonnées avec des séparateurs de bacs, des formes d’onde zoomées pour le rognage audio, un recadrage intelligent, un inspecteur unifié et des dizaines d’autres outils permettant de gagner du temps. De plus, les compositions créées dans Fusion peuvent désormais être utilisées comme effet, titre ou transition sur les pages d’édition et de coupe.

Couleur

DaVinci Resolve 17 (Beta) propose de nouveaux outils créatifs incroyables pour les coloristes ! La nouvelle palette HDR vous permet de créer des roues de couleurs personnalisées pour des corrections ciblées, les commandes principales ont un nouveau design qui les rend plus faciles à utiliser, le masque magique utilise le DaVinci Neural Engine pour isoler et suivre automatiquement les objets, et le nouveau déformateur de couleurs basé sur un maillage et une grille vous permet de pousser et de transformer les couleurs de nouvelles façons créatives ! Le dessin de la fenêtre d’alimentation a été amélioré, il existe de nouvelles options d’effacement d’écran partagé, une courbe Sat vs Lum supplémentaire, des portées améliorées, la prise en charge des LUT 3D à 17 points et plus encore. De plus, le nouvel espace colorimétrique à large gamme de DaVinci permet un traitement d’image et une gestion des couleurs de meilleure qualité.

Outils de classement HDR de nouvelle génération

La palette d’étalonnage HDR vous permet de créer de nouvelles roues chromatiques avec un dégradé personnalisé pour des plages de tons spécifiques, vous offrant ainsi un contrôle plus créatif pour effectuer des ajustements précis. Les roues comprennent des commandes d’exposition et de saturation pour chaque zone. Ils sont sensibles à l’espace colorimétrique afin que vous obteniez des résultats perceptuellement uniformes.

Warper de couleur pour un classement raffiné

L’outil de déformation basé sur le maillage vous permet de régler deux paramètres de couleur à la fois. Vous pouvez régler à la fois la teinte et la saturation ou la chrominance et la luminance. Les ajustements sont effectués en faisant glisser les points de contrôle, avec une atténuation douce pour des ajustements nets et naturels. C’est une toute nouvelle façon de transformer la couleur de vos images.

Classement ciblé avec masque magique

Sélectionner et suivre les personnes pour une correction ciblée n’a jamais été aussi simple ! Le masque magique utilise le DaVinci Neural Engine pour créer automatiquement des masques pour une personne entière ou des caractéristiques spécifiques telles que le visage ou les bras. Vous obtenez des outils de finesse mate, la possibilité d’ajouter et de supprimer des traits et un suivi automatique.

Gestion avancée des couleurs

La gestion des couleurs DaVinci Resolve ajoute des fonctionnalités pour simplifier votre flux de travail et améliorer la qualité de l’image. Vous bénéficiez d’un traitement d’image à large gamme, d’un nouveau mappage des tons d’entrée et de sortie et d’outils prenant en compte l’espace colorimétrique qui offrent une réponse plus cohérente lors de l’étalonnage et une qualité d’image considérablement améliorée.

Espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut

La gamme étendue DaVinci et l’intermédiaire DaVinci sont des paramètres d’espace colorimétrique et de gamma de la chronologie qui fournissent un espace colorimétrique de travail interne universel. C’est plus grand que ce que les caméras peuvent capturer, ou BT.2020, ARRI wide gamut et même ACES AP1. Vous ne perdrez jamais les données d’image, peu importe d’où elles viennent.

Portées professionnelles 3D mises à jour

Vous pouvez désormais ouvrir plusieurs versions d’un même oscilloscope, définir des échelles de forme d’onde personnalisables, créer des dispositions 3×3 et ouvrir une fenêtre d’oscilloscope distincte sur un deuxième écran. Vous pouvez ouvrir 3 vectorscopes, réglés sur différentes plages de tons et de zoom, vous permettant de voir simultanément les ombres, les tons moyens et les hautes lumières.

Prise en charge supplémentaire des LUT

DaVinci Resolve 17 vous permet de générer des LUT 3D à 17 points directement à partir de la timeline, ce qui est idéal pour la surveillance sur le plateau. Il existe également une prise en charge des métadonnées LUT de la plage vidéo, ainsi que la possibilité de définir vos propres chemins LUT personnalisés sur un volume local ou sur un volume réseau pour partager les LUT dans une installation.

Nouveaux modes d’effacement de la visionneuse

Les nouvelles lingettes diagonales, stores vénitiens et damiers offrent une flexibilité supplémentaire pour comparer les images de différentes manières. Un nouveau mode d’écran partagé pour comparer jusqu’à quatre têtes de lecture de la chronologie est utile pour comparer plusieurs clips ou pour comparer différentes images dans le même clip.

Fairlight

DaVinci Resolve 17 est la plus grande mise à jour de l’histoire de Fairlight avec de nouvelles fonctionnalités, outils et améliorations de base qui en font la solution la plus rapide et de la plus haute qualité au monde pour la post-production audio ! Si vous envisagez de passer à Fairlight à partir d’un autre système, le mode de sélection d’édition contextuel avec des raccourcis clavier mis à jour le rend plus rapide que jamais. Un nouveau moteur audio hautes performances, Fairlight Audio Core, ainsi que la nouvelle architecture de bus révolutionnaire FlexBus vous permettent de prendre en charge plus de 2 000 pistes ! Vous pouvez désormais inverser les clips audio, analyser le volume, afficher et parcourir les transitoires, prévisualiser la vidéo pendant le montage, déplacer l’automatisation, exporter des fichiers multicanaux et plus encore.