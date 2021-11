Les smartphones Xiaomi auront également une barre d’applications latérale rapide

Samsung a introduit le concept d’une barre de fonctionnalités et d’applications rapides tirées sur le côté avec ses smartphones Edge. Désormais, il n’y a pas d’écrans « edge », dans le concept initialement créé, mais l’option reste disponible et a même été adoptée par d’autres constructeurs, comme Huawei.

Xiaomi sera le prochain à apporter cette fonctionnalité à leurs smartphones et à leur MIUI.

Xiaomi apporte la fonctionnalité Samsung à vos smartphones

La barre d’applications et de fonctionnalités rapides sur le côté est une option très utile pour travailler avec votre smartphone d’une seule main. Diverses options ou applications sont facilement récupérées, les plus utilisées, sans avoir à accéder à la liste générale des applications ou sans même quitter l’application dans laquelle vous vous trouvez actuellement.

Samsung a introduit ce concept dans ses smartphones Edge, mais aujourd’hui il est utilisé naturellement par de nombreux utilisateurs de smartphones de différentes marques. Xiaomi sera le prochain à avoir cette option disponible.

Une mise à jour hebdomadaire de MIUI dans la ROM chinoise (version V5.6.9-211028.0.1) a déjà une boîte latérale flottante disponible pour accéder aux applications ou aux tâches rapides.

Une amélioration qui vient grâce à une nouvelle mise à jour hebdomadaire de MIUI China ROM 21.11.2, version V5.6.9-211028.0.1. Une mise à jour qui s’ajoute aux téléphones compatibles qui installent une sorte de boîte flottante d’applications et de raccourcis pour accéder aux fonctions les plus courantes.

Comme décrit, cette option s’appelle Smart Toolbox et se trouve dans les paramètres du smartphone sous Toujours à l’écran et Écran de verrouillage. Comme dans les smartphones Samsung, cette option finit par être visible à travers une petite barre contre le côté et peut être positionnée là où cela est le plus pratique.

Sur les smartphones Huawei, par exemple, pour accéder à ces applications, il est nécessaire de tirer l’écran de n’importe quel côté et d’attendre qu’une petite icône de quatre carrés apparaisse. Après cela, le menu apparaît alors.

Il reste maintenant à attendre que l’option soit disponible dans le monde entier.