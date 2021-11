Google autorise les paiements par des tiers sur Android en Corée du Sud

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google a annoncé cette semaine qu’il se conformait à la nouvelle loi sud-coréenne qui stipule qu’il doit autoriser d’autres systèmes de paiement pour les applications Android. La société réduira également les frais de service pour les transactions utilisant le paiement par un tiers, en plus des autres modifications apportées le mois dernier.

Google a informé les développeurs Android sud-coréens qu’ils pouvaient commencer à ajouter d’autres options de paiement à leurs applications. Lorsque les utilisateurs d’Android en Corée du Sud effectuent des achats sur Google Play Store, ils ont le choix de payer via Google Play ou un système de facturation tiers lors du paiement. Les réductions de frais de service sur la facturation par des tiers s’ajouteront aux réductions de frais évoquées par Google dans un article de blog du 21 octobre sur son blog de développeur Android.

En vertu des règles actuelles, les frais de service pour 99 % des développeurs dont les applications sont sur Google Play sont désormais de 15 % ou moins au lieu de 30. Les ebooks et les services de streaming musical sont désormais éligibles à des frais de service de 10 %, tandis que les commissions sur les abonnements récurrents seront passer de 30 pour cent à 15 le 1er janvier 2022.

Les systèmes de facturation tiers sud-coréens auront des frais de service réduits de quatre pour cent dans l’ensemble. Par exemple, les achats qui entraîneraient des frais de 15 % pour le développeur via la facturation Google Play passeront à 11 % via la facturation par un tiers. De même, les ebooks payés via des systèmes alternatifs ne seront facturés qu’à 6%.

La nouvelle loi que Google respecte a été adoptée par l’Assemblée nationale de Corée du Sud fin août. La Corée du Sud est devenue le premier pays au monde à interdire aux propriétaires de magasins d’applications comme Apple et Google de forcer les développeurs à acheminer les achats via leurs systèmes de facturation. Elle est même devenue connue sous le nom de « loi anti-Google » en Corée du Sud. Apple doit encore s’y conformer.

Google a souligné qu’il pensait que son système de facturation était plus sûr que les alternatives tierces, notant des fonctionnalités telles que le contrôle parental ou le paiement familial. Il a souligné combien de personnes achètent des cartes-cadeaux Google Play en Corée du Sud et comment celles-ci ne passeront que par le système de facturation du magasin. Il a également mis en évidence les choses que les frais du Play Store paient, comme la sécurité et les outils de développement.