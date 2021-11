Intel, Microsoft et le DWM : un problème dont personne ne prend la responsabilité

Windows est un système d’exploitation qui a eu ses lumières et ses ombres. Microsoft a généralement été rapide à trouver les problèmes et à proposer des solutions, même si elles n’ont pas toujours fonctionné. Avec le licenciement de l’équipe QA (Assurance Qualité) en 2014, la qualité des mises à jour Windows a diminué, entraînant une augmentation considérable des échecs que vous rencontrez actuellement.

Cependant, aujourd’hui, je viens de parler d’un problème très préoccupant, qui affecte des milliers d’ordinateurs équipés de processeurs Intel de 6e génération et utilisant des graphiques intégrés. Et apparemment, Intel et Microsoft ne s’en soucient pas assez. Ou du moins c’est ce qu’il semble.

DWM… quoi ?

Beaucoup d’entre vous se demanderont ce que signifient ces acronymes. DWM (Desktop Window Manager) est connu comme le gestionnaire de fenêtres Windows chargé de dessiner l’interface des applications et du système d’exploitation. Il a fait ses débuts dans Windows Vista pour la première fois en remplacement de l’ancien DCE (Desktop Composition Engine), qui se trouvait dans Windows XP et les versions antérieures.

La principale nouveauté par rapport à DCE est que DWM pourrait utiliser l’accélération matérielle graphique pour l’interface utilisateur Windows et ses programmes. Cela n’a cessé d’évoluer dans les versions ultérieures de Windows… jusqu’à l’arrivée de Windows 10.

Et à partir de Windows 10, que s’est-il passé ? Comme nous l’avons mentionné, en raison de la perte du service d’assurance qualité, Windows n’est plus testé de manière aussi approfondie. Et lors du développement de Windows 10 et surtout dans l’implémentation d’Acrylic, Microsoft a gravement buggé le fonctionnement DWM. Cela a fait que les performances de l’acrylique ont été sensiblement pires que celles de son parent éloigné, Aero Glass. Cela a également causé différents problèmes graphiques et des fuites de mémoire dans le processus. C’est de ce dernier que nous allons discuter dans cet article.

Un bug important, plus de 1 an

Le bug dont je parle est plus simple qu’il n’y paraît. Avec une utilisation normale de l’ordinateur après quelques heures, on observe comment le DWM commence à consommer de grandes quantités de RAM, atteignant plus de Go. Une consommation complètement hors du commun. S’il n’est pas détecté, il continuera à consommer jusqu’à ce que l’ordinateur manque de mémoire et le ferme de force. Mais sans subir au préalable une régression significative des performances de l’équipement pendant que la fuite se produit.

Ce problème a commencé à se produire dans la version 27.20.100.8587 du pilote Intel GPU publiée en août 2020. Et un peu plus d’un an plus tard, aucune solution entièrement fonctionnelle n’a été publiée. Dans les cas normaux, Intel et Microsoft (ou l’une des parties) examineraient le problème, feraient une enquête approfondie et le résoudraient dans un délai estimé. Mais ce cas est un peu différent.

Intel et Microsoft ne l’ont même pas sur leurs listes de problèmes connus, manque d’intérêt pour le résoudre ?

Je considère que Microsoft est le pire dans ce cas. Ce bug a été signalé à de nombreuses reprises sur Twitter et notamment dans l’Opinion Center avec plus de 1000 votes. Il n’y a eu qu’une réponse d’un ingénieur Windows il y a 4 mois remerciant le rapport et suggérant de publier des méthodes pour recréer le problème. Après, silence absolu.

Habituellement, lorsqu’il y a un bogue Windows ou un bogue causé par des pilotes dans Windows, il est généralement signalé dans la liste des modifications des builds Insider ou du cumulatif Windows. Par exemple, dans Windows 10 (20H1), il y avait un problème avec les pilotes audio Conexant et Microsoft l’a documenté dans sa liste d’erreurs connues. Ils ont également fait de même il y a quelque temps lorsqu’il y a eu un problème avec les lecteurs de cartes SD de Realtek, présents sur de nombreux ordinateurs.

Mais dans ce cas, vous ne trouverez aucune mention du bug dans la liste des erreurs connues des builds Insider ou dans les canaux cumulatifs à stables. Il y a quelques mentions de fuites de mémoire dans le DWM mais elles ne sont pas liées à cela car il s’agit de fuites à un niveau général, non spécifique aux graphiques Intel. C’est comme si Microsoft ne considérait pas que le bogue était important, comme s’il n’existait pas.

De la part d’Intel, je considère également qu’ils n’ont pas agi comme ils le devraient, bien qu’au moins nous ayons des informations plus spécifiques selon lesquelles ils travaillent pour résoudre le problème. Mais il y a aussi un silence partiel puisque bien qu’ils communiquent l’avancement dans le forum, dans leur liste d’erreurs connues il n’y a pas une seule mention.

Ce problème a été signalé sur le forum Intel le 23 août 2020 par un utilisateur affirmant qu’il subissait des fuites de mémoire dans son DWM avec la dernière mise à jour du pilote GPU. Il a rapidement commencé à se remplir d’interactions entre plusieurs utilisateurs souffrant du même problème, et Intel a commencé à enquêter sur la source du problème.

Au début, ils ont commencé à s’éterniser sur le problème. Ils ont accusé le problème d’utiliser les compilations Insider Preview ou un problème dans l’installation de Windows car ils ne pouvaient pas reproduire le problème. Après quelques mois, ils ont fini par reconnaître le problème, mais avec une nuance : ils ont blâmé Microsoft pour le problème, suggérant de leur signaler le problème. Ils ne le considéraient pas non plus comme d’une grande importance puisque selon Intel, cela affectait quelques configurations/utilisateurs.

La réalité est que ce n’était pas un petit nombre d’utilisateurs. Au fil du temps, le forum a reçu de plus en plus d’utilisateurs signalant le même bogue. Également sur les réseaux sociaux comme Reddit, ils ont fait écho au problème. Et à ce jour, Intel n’ajoute toujours pas ce bug dans sa liste d’erreurs connues qu’il publie avec la liste des changements pour le pilote GPU.

Après avoir signalé des mois d’affilée sur le forum, un employé d’Intel a finalement pu reproduire le problème. Il a semblé que cela était terminé immédiatement, car au début de septembre, il a été signalé qu’une solution était en cours de test et qu’elle semblait fonctionner. Ressemblait. Et enfin, ils publient la version 30.0.100.9922 avec le problème résolu.

Il s’est avéré que rien n’a été réparé. Et cela n’a rien réglé mais a aggravé les choses. Dans mon cas, la fuite de mémoire s’est produite plus souvent qu’avant. D’autres utilisateurs ont subi des fermetures forcées du DWM et certains ont directement laissé leurs ordinateurs dans un état inutilisable, devant forcer un arrêt.

Intel teste actuellement une autre solution pour résoudre tous les problèmes actifs avec le DWM, demandant de la patience. Nous ne savons pas si ce sera le dernier, et ce problème prendra fin tout de suite, ou au contraire les choses vont empirer les choses. Il convient également de préciser que les graphiques Intel les plus puissants tels que l’Iris Plus ou l’actuel Iris Xe, ne sont pas concernés par ce problème.

Qui est à blâmer pour tout cela?

Il peut sembler que la faute en incombe entièrement à Intel, même en voyant la réaction minimale de Microsoft. Mais dans ce cas, tout n’est pas noir et blanc, car nous ne connaissons pas exactement les conditions qu’Intel a dans ce cas. En regardant l’historique complet des problèmes de Microsoft avec le DWM, je n’exclurais pas qu’il partage une partie du blâme.

Ce ne serait pas la première fois qu’un fabricant de pilotes serait confronté à un problème Microsoft. Les pilotes qui fonctionnent correctement cessent de fonctionner avec une mise à jour Windows et le fabricant doit appliquer une solution de contournement pour les corriger. Allez, le problème était causé par Microsoft mais le constructeur devait le résoudre de la meilleure des manières.

Cela pourrait aussi être la faute d’Intel car cela n’arrive qu’à eux. Mais cela a à voir avec une technologie qu’Intel utilise dans ses cartes intégrées qu’AMD et NVIDIA n’utilisent pas. C’est DVMT.

DVMT (Dynamic Video Memory Technology) est une technologie Intel qui permet d’adapter dynamiquement la mémoire RAM utilisée par la carte graphique intégrée pour l’utiliser comme mémoire vidéo. De cette façon, ils assurent de meilleures performances sur les cartes intégrées. Dans le cas d’AMD, il réserve une quantité fixe de mémoire RAM dans sa carte graphique intégrée. Et dans le cas de NVIDIA, ils choisissent d’utiliser la VRAM qui intègre la carte graphique.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft bogue cette technologie de mémoire dynamique tout en apportant des modifications au DWM. Cela ne veut pas dire que Microsoft est seul à blâmer. Je préfère parler d’une faute mixte entre les deux : dans le cas de Microsoft pour avoir un environnement très défavorable, et dans le cas d’Intel pour avoir réagi tardivement et mal à un bug majeur.

Un problème qui peut causer une mauvaise image à Windows 11

Ce bogue n’affecte-t-il que Windows 11 ? Au contraire. Ce bogue affecte de nombreuses versions de Windows 10, en particulier 20H1 et versions ultérieures. Mais cela affecte également Windows 11, et une situation un peu malheureuse peut arriver.

Les constructeurs commenceront à mettre à jour les pilotes des équipements compatibles avec Windows 11 y compris celui du graphique. Lorsque les utilisateurs passent à Windows 11, à un moment donné, ils rencontreront ce bogue ennuyeux. Et il est fort possible qu’ils blâment Windows 11 pour cela, affirmant que cela ne se produisait pas avant la mise à jour. Et ce n’est pas vraiment un problème de Windows 11, mais les utilisateurs auront ce sentiment et retourneront à Windows 10.

En conclusion avec l’article, Intel et Microsoft doivent démontrer plus que jamais la menace des nouveaux Mac et Chromebooks basés sur ARM. Et de la part de Microsoft, l’objectif est de faire aimer à nouveau Windows. Mais honnêtement avec ces problèmes, nous trouvons qu’il est assez difficile pour les utilisateurs de l’aimer car ils gâchent l’expérience, et surtout lorsque ceux-ci sont ignorés trop longtemps.