Vous rencontrez des difficultés pour trouver des documents dans Drive ? Google s’en occupe

Google Drive est aussi productif que déroutant lorsqu’il s’agit de trouver un document particulier. Évidemment, Google le sait et développe déjà un moyen de l’améliorer.

De nouveaux filtres de recherche seront bientôt disponibles et les inscriptions sont désormais ouvertes pour tester la version bêta.

Google Drive proposera bientôt une recherche plus intuitive

L’un des services les plus productifs de Google est votre Drive. Cependant, l’un de ses problèmes est lié à la recherche de documents spécifiques. La recherche disponible n’est pas la plus intuitive à utiliser et les résultats ne se présentent pas toujours comme prévu.

Google sait qu’il a des améliorations à apporter et a déjà un programme de test prêt à l’emploi. Pour les personnes intéressées, elles peuvent postuler via ce formulaire Google.

Drive Search Chips apparaît alors comme une nouvelle fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à trouver des fichiers plus rapidement et avec plus de précision, grâce à des filtres désormais disponibles juste en dessous de la barre de recherche, dans l’interface principale.

Actuellement, certains de ces filtres sont déjà disponibles, mais pour y accéder il faut ouvrir les options dans la barre de recherche et définir les différents paramètres. D’autres paramètres sont cependant définis en dehors de ce menu.

Désormais, la proposition de Google vient montrer que tout sera plus simple et plus intuitif avec des options faciles à choisir pour tout utilisateur. Actuellement, Gmail dispose d’une fonction de recherche similaire qui accélère considérablement la recherche d’un e-mail spécifique.

Les puces de recherche Drive seront disponibles pour tous les utilisateurs de Google Workspace, y compris G Suite Basic et les clients professionnels.