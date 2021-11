Il y a une forme étrange au milieu d’Andromède et les astronomes ont enfin compris de quoi il s’agit.

Les astronomes se grattent la tête, froncent les sourcils et se caressent le menton depuis des décennies dans une introspection de ce qui pourrait être cet amas d’étoiles de forme mystérieuse au centre de la galaxie d’Andromède. Ce n’est pas loin, en termes de distances spatiales, ce mystère est à environ 2,5 millions d’années-lumière, juste à côté dans le voisinage de notre Voie lactée.

Cela peut sembler étrange, mais ce qui a été vu et encore inexpliqué peut finalement être ce qu’on appelle un coup de pied gravitationnel. Une sorte de coup de pied de fusil après un coup de feu.

Andromède a un amas d’étoiles déformées

De nouvelles enquêtes sur la façon dont les galaxies et les trous noirs supermassifs en leurs centres peuvent entrer en collision les uns avec les autres, dévoilent une explication hypothétique de cet amas. Comme l’ont rapporté les chercheurs, cet ensemble semble avoir été causé par un « coup de pied » gravitationnel, quelque chose de similaire au recul d’un fusil de chasse, mais à une échelle cosmique.

Cette dernière étude suggère que le recul serait suffisamment puissant pour créer une masse allongée de millions d’étoiles – techniquement connue sous le nom de disque nucléaire excentrique – plutôt que le genre d’amas d’étoiles symétrique qui serait normalement au centre d’une galaxie comme Andromède.

Lorsque les galaxies fusionnent, leurs trous noirs supermassifs fusionneront et finiront par devenir un seul trou noir. Nous avons voulu savoir : quelles en sont les conséquences.

Dit l’astrophysicien Tatsuya Akiba de l’Université du Colorado à Boulder.

Pour le savoir, l’équipe a effectué des simulations informatiques de collisions de trous noirs supermassifs. La force résultante serait suffisante pour tirer les orbites des étoiles près d’un centre galactique dans une forme étirée, comme on le voit à Andromède, selon les calculs.

La collision des trous noirs libère beaucoup d’énergie

Lorsque les galaxies entrent en collision, on pense que leurs trous noirs tournent les uns autour des autres, accélérant avant de finir par entrer en collision. Comme vous pouvez l’imaginer, cela génère beaucoup d’énergie, libérée sous forme d’impulsions d’ondes gravitationnelles – nous parlons d’ondulations littérales dans le tissu de l’espace et du temps.

Selon les astronomes, les ondes produites par ces fusions n’affectent pas directement les étoiles de la galaxie, cependant, elles peuvent affecter leur position. Sur la base des modèles assemblés par les chercheurs, le trou noir supermassif restant peut être fortement secoué dans une direction.

Cette poussée des vagues peut entraîner de nombreuses étoiles à proximité. C’est cette forte secousse qui est comparée au recul, au coup de pied, qu’un fusil donne au moment du tir.

Certains trous noirs supermassifs peuvent voyager si vite qu’ils s’échappent complètement de leur galaxie d’origine. Quant à ceux qui ne le font pas, ils peuvent encore avoir le potentiel de laisser des amas d’étoiles déformées dans un disque nucléaire excentrique, semble-t-il.

On pense qu’il y a jusqu’à 2 milliards de galaxies dans l’Univers, et toutes ne suivent pas le même schéma. Les chercheurs affirment que leurs travaux pourraient aider à expliquer une partie de la diversité des amas d’étoiles qui apparaissent en dehors d’Andromède et de la Voie lactée.

La prochaine étape pour ce type particulier d’analyse consiste à passer des centaines d’étoiles utilisées dans ces modèles informatiques à des millions d’étoiles, et peut-être également à appliquer la même approche de simulation à des galaxies de différents types.

La recherche a été publiée dans Astrophysical Journal Letters.