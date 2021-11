Horizon Forbidden West : le « nouveau » Aloy dévoilé

Il reste encore un moment avant le retour d’Aloy, héroïne d’Horizon Zero Dawn (que l’on a vu ici), avec Horizon Forbidden West.

Le jeu est encore un peu éloigné, mais les studios Sony et Guerrilla ont récemment publié un peu plus sur le « nouveau » Aloy. Viens voir…

Horizon Forbidden West, la suite d’Horizon Zero Dawn n’est prévue que pour le début de l’année prochaine, et les attentes autour du jeu sont élevées.

Cette nouvelle aventure a à nouveau Aloy comme protagoniste principal et, on peut dire que dans Forbidden West, Aloy apparaît différent. Peut-être plus mature, peut-être plus fort, ou juste… évolué.

Et c’est précisément ce que Sony et les studios Guerrilla ont voulu révéler dans cet article, qu’ils ont publié sur le Playstation Blog.

Dans cet article, David McMullen, Lead Systems Designer chez Guerrilla, parle du développement de jeux, des défis qui l’accompagnent et des raisons pour lesquelles l’un des objectifs de l’équipe était d’augmenter la liberté des joueurs tout au long de l’aventure d’Aloy.

Dennis Zopfi, Lead Combat Designer, partage également quelques histoires sur la façon dont l’équipe a étendu ses fonctionnalités clés dans Horizon Forbidden West.

Ici, nous avons déjà vu un peu le gameplay d’Horizon Forbidden West et la façon dont le monde ouvert où vit Aloy présente de nouveaux défis, de nouveaux dangers et menaces.

De cette façon, Aloy devra également évoluer pour s’adapter à tous ces changements et l’équipe Guerrilla a fait en sorte que notre héroïne soit à la hauteur.

Par conséquent, Aloy a développé de nouvelles capacités et compétences qui lui offrent de nouvelles façons d’interagir avec le monde de Forbidden West et de s’y déplacer, en surmontant les nouveaux obstacles qui apparaîtront.

Parmi les nouvelles capacités d’Aloy figurera clairement la plongée et la nage sous l’eau, ce qui lui permettra non seulement de mieux explorer ce nouveau monde, mais aussi de découvrir de nouvelles façons de vaincre ou de surprendre les machines et autres dangers qui l’attendent à chaque coin de rue. D’un autre côté, les cours d’eau peuvent également être traversés juste pour atteindre l’autre rive plus rapidement, nous pouvons donc nous attendre à de nombreuses bonnes plongées à Horizon Forbidden West.

L’escalade est également améliorée dans Horizon Forbidden West, permettant à Aloy d’accéder désormais à de nouveaux emplacements dans ce monde perfide et ainsi d’avoir une vue plus stratégique de ce qui se passe autour de lui.

Avec la capacité d’escalader des obstacles verticaux, Aloy a une autre nouvelle capacité : le Shieldwing. Avec cette capacité, Aloy peut, depuis des endroits élevés, planer dans les airs qui, en plus d’être un moyen plus rapide de descendre rapidement de ces grandes hauteurs, peut également être utilisé pour lancer des attaques surprises sur des ennemis, ou leur permettre d’échapper aux harceleurs. .

Horizon Forbidden West, il y aura plus de nouveautés qu’il sera bien mieux de découvrir au fur et à mesure que l’on joue, mais on sait aussi déjà qu’il y aura une plus grande diversité de machines qui pourront être « apprivoisées » et assemblées.

Au cours de son aventure, Aloy explorera de nouveaux territoires mystérieux alors qu’il combattra des machines encore plus redoutables et découvrira de nouvelles tribus qui survivent dans ce monde post-apocalyptique d’Horizon.

Des tempêtes incessantes et des destructions imparables ravagent la résistance dispersée de l’humanité alors que de nouvelles et redoutables machines chassent au-delà des frontières. La vie sur Terre se dirige vers l’extinction et personne ne sait pourquoi. Aloy devra percer les secrets de ces menaces et rétablir l’ordre et l’équilibre dans le monde.

Aloy renouera également avec de vieux amis, forgera des alliances avec de nouvelles factions en guerre et découvrira l’héritage d’un passé oublié. Et tout cela en étant toujours attentif aux avances d’un nouvel ennemi apparemment invincible.

Horizon Forbidden West est désormais disponible à la réservation sur le PlayStation Store pour PlayStation 4 et PlayStation 5 et auprès des détaillants, à partir du 18 février 2022.