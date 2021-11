Certaines applications Windows 11 se bloquent en raison d’un certificat expiré

Microsoft a commencé à informer les utilisateurs de Windows 11 que certaines fonctions du système d’exploitation ont cessé de fonctionner. Cela se produit en raison d’un certificat expiré dans le système, qui a expiré le 31 octobre de cette année.

Des fonctionnalités telles que le panneau emoji, le clavier tactile ou les coupures ont cessé de fonctionner

Depuis ces derniers jours, les utilisateurs qui utilisent des fonctionnalités telles que Snipping, le panneau emoji ou d’autres fonctionnalités rencontrent des codes d’erreur qui les empêchent de les utiliser. Cela est dû au certificat expiré que nous avons mentionné au début de l’article. Ce certificat a expiré le 31 octobre de cette année et empêche l’ouverture de ces applications.

Le certificat expiré pose également des problèmes avec la page Comptes dans la section Paramètres de Windows 11 (mode S) et l’interface utilisateur de l’éditeur de méthode de saisie. Pour le moment, on ne sait pas quand ces problèmes seront résolus. Microsoft dit qu’ils travaillent sur un correctif pour les problèmes de Snipping Tool et du mode S et rapportera des mises à jour sur ce problème lorsque plus d’informations seront disponibles.

Solutions au problème d’application dans Windows 11

Heureusement, une mise à jour est disponible pour résoudre certains des problèmes, mais elle est actuellement en préversion. Cela signifie que vous devez l’installer manuellement à partir de Windows Update. Le correctif KB4006746 résout les problèmes liés au clavier tactile, à la saisie vocale, au panneau emoji et aux problèmes liés aux sections de démarrage et de conseils de Windows 11.

Afin de télécharger la mise à jour, nous ouvrons Paramètres> Windows Update et nous verrons un avis indiquant qu’une mise à jour d’aperçu est disponible avec la même numérotation que nous vous laissons ici. C’est la mise à jour que vous devez installer pour résoudre les problèmes.

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de reproduire cela, même avec la mise à jour installée, il est possible que les problèmes avec les coupures ne soient pas résolus. Comme solution alternative, nous vous recommandons d’installer temporairement un gestionnaire de capture d’écran alternatif. ShareX est une très bonne option pour cela, et il est disponible gratuitement dans le Microsoft Store.

Développeur : Équipe ShareX

Prix ​​: Gratuit

Ces derniers problèmes de Microsoft n’aident pas du tout l’image Windows 11. Il y a deux semaines, Microsoft a dû publier une mise à jour pour résoudre les problèmes de performances sur les processeurs Ryzen. Et au début du lancement, un problème avait déjà été signalé dans Insider, selon lequel Windows 11 affichait la barre des tâches de Windows 10 complètement cassée.