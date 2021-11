Tenorshare Reiboot résout tout, même en mode de récupération iPhone

Votre iPhone est bloqué en mode de récupération et ne sait pas comment en sortir ? Dans ces situations, le calme est le premier conseil. Ensuite, utilisez simplement l’une des meilleures solutions pour vous aider à entrer et sortir du mode de récupération et déverrouiller votre appareil avec Tenorshare ReiBoot.

Quiconque a déjà eu des problèmes avec l’iPhone s’arrêtant à l’écran du logo Apple après une mise à jour, ayant l’iPhone gelé en mode de récupération, ou même s’arrêtant sans raison apparente, jetons la première pierre. C’est pourquoi, aussi fiable que soit iOS, l’article suivant vous aidera beaucoup ! [artigo contém giveaway]

Qu’est-ce que Tenorshare ReiBoot et comment peut-il m’aider avec mon iPhone ?

Tenorshare, au fil des ans, s’est spécialisé en tant qu’éditeur de logiciels sur le système iOS, mais pas exclusivement.

Donc, encore une fois, nous ne serons pas déçus avec Tenorshare ReiBoot dont le but est de résoudre les problèmes les plus variés en un seul clic.

En résumé, en utilisant ce logiciel, disponible pour Windows ou Mac, on gagne des avantages tels que :

Quitter et entrer en mode de récupération,

Résoudre plus de 150 problèmes iOS,

Résoudre même les problèmes que nous ne pouvons pas identifier,

Sans risquer de perdre vos précieuses données personnelles.

En gros, on peut dire que Tenorshare Reiboot est un logiciel conçu pour l’utilisateur au quotidien, très simple à utiliser, qui, en plus de cela, a deux versions : une gratuite et l’autre payante. Vous pouvez choisir la version que vous préférez Tenorshare ReiBoot ici.

Tenorshare ReiBoot va au-delà de l’iPhone

Surprendre! Tenorshare Reiboot ne concerne pas seulement l’iPhone, c’est-à-dire la résolution des problèmes iOS. Le logiciel peut également aider, bien qu’à petite échelle, à corriger les défauts de l’Apple TV.

Cependant, force est de constater que les cibles principales sont l’iPhone, l’iPad et l’iPod. Mieux encore, le logiciel vous permet de télécharger les mises à jour iOS sans avoir installé iTunes du tout.

Sans aucun doute, c’est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui veulent, par exemple, quitter une version bêta d’iOS et revenir à l’installation d’une dernière version plus stable.

Le logiciel aide également dans les situations difficiles où vous obtenez l’erreur familière 14 et l’erreur 4013 dans iTunes lorsque vous essayez de restaurer un iPhone. Tenorshare ReiBoot aide à éliminer ce problème sans avoir à perdre de données.

Vidéo : Comment sortir l’iPhone du mode de récupération

L’un des grands avantages de Ternoshare est qu’il nous fournit d’excellentes vidéos d’aide comme celle ci-dessous.

Ensuite, nous pourrons regarder le tutoriel sur la façon de sortir l’iPhone du mode de récupération. Vous voulez savoir comment ?

Pour plus de détails, nous vous recommandons de lire attentivement le guide officiel sur la façon d’annuler le mode de récupération de l’iPhone, sur le site Web du développeur.

Cependant, il existe un autre guide, tout aussi important, appelé comment sortir l’iPhone et le mettre en mode DFU. Cela vaut la peine de le lire pour un apprentissage éventuel.

Conclusion

En fait, la version complète de Tenorshare ReiBoot profite de plus de fonctionnalités telles que la réparation des écrans noirs en permanence de l’iPhone, le plantage de l’iPhone, etc.

Comme mentionné, le logiciel résout de nombreux problèmes et/ou situations pouvant survenir. Comme pour la version gratuite, on peut entrer en mode recovery sans limitation et sortir du mode recovery dans un certain nombre de fois !

Surtout, Tenorshare offre la confiance car il s’agit d’une célèbre maison de logiciels avec plusieurs années d’existence sur le marché, ayant des milliers de téléchargements et de vues de ses vidéos sur Youtube. Le succès est plus que clair.

Enfin, lors de la préparation de cet article, nous avons discuté avec la marque pour savoir s'il y avait une remise disponible et, immédiatement, nous avons reçu des informations selon lesquelles en utilisant le coupon TSOFF5NOW-70OFF, vous pouvez obtenir une remise supplémentaire allant jusqu'à 70%.

