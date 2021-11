MIUI 13 devrait arriver avant la fin de l’année, selon le PDG de Xiaomi

Xiaomi MIUI continue d’être l’une des meilleures, des plus complètes et des plus intuitives interfaces utilisateur basées sur Android. MIUI 12.5 est actuellement la version la plus récente fonctionnant sur les smartphones Xiaomi et les marques associées, mais la prochaine version est évidemment déjà en cours de développement.

Il y a déjà quelques nouveautés dévoilées et maintenant le PDG de Xiaomi Lei Jun a levé un peu plus le voile.

MIUI 13 devrait arriver avant la fin de l’année

C’est sur le réseau social Weibo que Lei Jun a parlé de la nouvelle version de MIUI qui est toujours en cours de développement en interne et qu’elle sera encore meilleure. Dans cette publication, il laissait en l’air que la bêta publique devrait être lancée à la fin de l’année, au moins pour le marché chinois. Finalement, la version mondiale ne sortira qu’en 2022.

MIUI 13 apportera aux smartphones Xiaomi quelque chose que nous pouvons déjà trouver dans MIUI 12.5, mais de manière plus intégrée, à savoir l’extension de la mémoire RAM à l’aide du stockage interne, offrant ainsi à l’utilisateur une amélioration des performances dans des tâches spécifiques.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, on sait également qu’il y aura un nouveau mode de jeu, auquel, selon les rumeurs, vous pourrez jouer dans une fenêtre superposée à d’autres applications. Il y aura également une plus grande intégration entre le smartphone et l’ordinateur, une intégration de plus en plus pertinente sur le segment.

On ne sait pas encore si la nouvelle version utilisera déjà Material You, mais il est certain que le design sera complètement repensé, s’adaptant évidemment à Android 12.

Il est maintenant envisagé de partager plus de nouvelles officiellement jusqu’au jour de la sortie que les fans de Mi attendent avec impatience.