La FCC approuve la demande de Boeing de déployer des satellites pour le service Internet haut débit

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Federal Communications Commission a finalement approuvé la demande de Boeing de construire, déployer et exploiter une constellation de satellites qui seront utilisés pour fournir des services Internet haut débit et de communication aux clients résidentiels, commerciaux, institutionnels et gouvernementaux aux États-Unis et ailleurs.

Boeing a soumis sa demande à la FCC en mars 2017, demandant l’autorisation de lancer 132 satellites en orbite terrestre basse (LEO) sur une orbite circulaire à environ 656 milles de hauteur. 15 autres satellites NGSO fonctionneraient à une altitude comprise entre 16 997 milles et 26 235 milles au-dessus de la Terre.

Le système fournira initialement des services à ceux des États-Unis, de Porto Rico et des îles Vierges américaines. Une fois pleinement déployé, le service sera étendu à l’échelle mondiale, nous dit-on.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré que les services haut débit par satellite avancés ont un rôle important à jouer dans la connexion des communautés difficiles à desservir. « Nous nous engageons à examiner attentivement et en détail toutes ces demandes et je remercie l’équipe du Bureau international pour son travail en complétant cette première série de demandes d’ONG », a-t-elle ajouté.

Les services Internet par satellite existent depuis de nombreuses années, mais pratiquement toutes les premières offres étaient considérées comme des derniers recours absolus en raison de leur faible vitesse, de leur latence élevée et de leur fiabilité douteuse. Ces nouvelles offres promettent d’être meilleures dans tous les domaines et pourraient en fait être systématiquement utilisables dans les régions dépourvues de moyens d’accès traditionnels.

Avec SpaceX, Amazon et maintenant Boeing, tous prêts à entrer sur le marché de l’Internet par satellite, l’orbite terrestre basse et au-delà deviendra sans aucun doute beaucoup plus encombrée dans les années à venir. Heureusement, des entreprises comme Privateer Space prévoient de garder un œil sur la situation et d’aider à nettoyer les déchets spatiaux lorsque le besoin s’en fait sentir.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Pixnio