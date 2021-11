2k Pourrait Développer Fifa Au Lieu D'ea Sports

Sulla questione FIFA, il CEO di Take-Two si è soffermato su Top Eleven, videogioco di calcio gestionale sviluppato dalla compagnia e riservato al pubblico mobile, aggiungendo: “Questo è un grande passo avanti per noi… non abbiamo mai trattato questo sport prima d ‘maintenant. Et euh, je pense que je vais m’arrêter là pour aujourd’hui ». Une réponse fumeuse, qui s’intègre pourtant bien dans la situation actuelle dans laquelle se trouvent EA Sports et FIFA.

A l’occasion de la conférence sur les résultats financiers organisée par Take-Two, une grande société américaine de jeux vidéo, la question qui voit la fin possible de la collaboration entre EA Sports et la FIFA pour le développement de la série de jeux vidéo homonyme est revenue à la surface. Pour plus de détails, il a été demandé au PDG Strauss Zelnick lors de l’événement ce qu’il pensait du problème et si la société serait intéressée par l’acquisition de la licence FIFA. Dans ce cas, le développement irait à 2K Sports, une branche de Take-Two dédiée aux jeux vidéo de sport. À l’heure actuelle, le seul titre de football publié par la société est Top Eleven, un logiciel de gestion développé par Nordeus et disponible sur les appareils mobiles. Pour le reste, le nom de Take-Two est avant tout lié au basket, avec la série de jeux vidéo NBA 2K.

Après le lancement de FIFA 22, la société a publié une déclaration dans laquelle elle signalait le désir de changer le nom de la série. La semaine suivante, des documents ont été divulgués au Royaume-Uni indiquant le nom EA Sports FC. Plus tard, ce fut au tour de la FIFA qui, toujours par le biais d’un communiqué, annonça qu’elle était en contact avec de nouvelles équipes de développement et des professionnels du secteur pour se construire un avenir à long terme. Selon un rapport du New York Times, le différend entre EA Sports et la FIFA est dû au montant demandé par la fédération pour l’acquisition des droits de nommage de la FIFA, qui s’élève à 2,5 milliards de dollars pour les dix prochaines années. Considérant que l’accord entre les parties devrait tomber en 2022, cela explique la nécessité actuelle pour EA Sports de se désengager de la FIFA.

Concernant les droits sportifs, Electronic Arts (EA, maison mère d’EA Sports) et Take-Two se sont souvent disputés les droits sportifs : l’an dernier, 2K Sports a sorti PGA Tour 2K21, alors que le précédent monopole d’EA avait duré vingt-cinq ans. Tout cela ouvre une nouvelle inconnue sur l’avenir des jeux vidéo FIFA, qui paradoxalement avec FIFA 22 a atteint d’excellents objectifs. Non seulement il fait partie des titres les mieux payés du semestre pour EA, mais il continue d’accueillir des mises à jour complètes pour assurer réalisme et immersion au centre du terrain.