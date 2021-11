Quels sont les points verts et oranges qui apparaissent dans la barre de notification iPhone

Quiconque possède un iPhone depuis plus de quelques mois sait sûrement que la nouveauté était absente des appareils jusqu’à l’année dernière : les points colorés sont en fait une solution récemment conçue par les développeurs d’Apple pour protéger la vie privée de ceux qui utilisent les téléphones, introduit avec la mise à jour vers iOS 14 de 2020.

En utilisant l’iPhone au quotidien, il n’est pas rare de tomber sur un phénomène particulier et très peu annoncé des téléphones Apple : un point coloré, avec une teinte verte ou orange, qui apparaît dans la barre de notification juste à droite de l’encoche sur l’écran qui abrite les caméras. Quiconque possède un iPhone depuis plus de quelques mois sait sûrement qu’il s’agit d’une nouveauté absente des appareils jusqu’à l’année dernière : les points colorés sont en fait une solution récemment conçue par les développeurs Apple pour protéger la vie privée de ceux qui utilisent les téléphones, et en particulier des notifications qui avertissent lorsque le smartphone et les applications installées peuvent voir ou entendre qui les utilise.

L’avis de confidentialité

Apple a introduit cette innovation dans la mise à jour iOS 14 arrivée sur l’iPhone l’année dernière. Depuis des années, Apple a passé son temps à introduire des fonctionnalités visant à protéger la vie privée des utilisateurs et des clients dans ses produits et services, et avec iOS 14, il a fait de nombreux pas dans cette direction : l’un d’eux est précisément le point coloré en question, qui n’est autre qu’un avis d’utilisation du microphone et de la caméra. Lorsqu’une app demande l’accès à l’un de ces deux éléments, la première chose que fait le téléphone est de demander l’autorisation à l’utilisateur : si cette autorisation est accordée, iOS 14 s’assure toujours que le téléphone comptabilise cette activité en temps réel à chaque fois. cela a lieu – les utilisateurs ne peuvent donc pas être filmés ou entendus sans le savoir.

Les significations des couleurs

Certaines applications peuvent en effet profiter de l’autorisation qui leur est accordée pour écouter ou photographier les utilisateurs à leur insu ; Ces dernières années, plus simplement, les gens ont exprimé la volonté de savoir précisément quand ils sont entendus ou vus, même par des applications et des services légitimes tels que les assistants vocaux et les applications d’appel vidéo. Plus précisément, le point orange indique qu’une application s’exécutant sur le téléphone utilise le microphone ; le point vert indique à la place que la caméra est utilisée, ou la caméra accompagnée du microphone.

Les points ressortent, mais ils ne sont pas particulièrement envahissants. Pour cette raison, Apple a choisi de les rendre impossibles à désactiver. La seule façon de le faire est de visiter les paramètres du téléphone et de révoquer l’autorisation d’utiliser l’appareil photo et le microphone des applications qui génèrent cette notification spéciale.