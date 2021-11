Smartphones : Samsung reste leader en Europe mais Xiaomi approche trop vite

Le marché des smartphones a, comme d’autres, traversé une moins bonne période. Le manque de composants oblige les fabricants à ralentir la production et cela se reflète naturellement dans les ventes.

L’un des principaux marchés où les marques opèrent est l’Europe, où la lutte pour la domination a été bien connue. Xiaomi a réussi à remporter la deuxième place au dernier trimestre et maintenant tout semble être encore plus serré. Samsung est en tête, mais la marge diminue.

Samsung est la marque de smartphones qui possède le plus d’équipements sur le marché. C’est une position qu’il a conquise il y a plusieurs années et qu’il a su conserver malgré toutes les adversités et les défis auxquels il a dû faire face.

Avec la fin du troisième trimestre 2021, la question demeure de savoir comment était le marché en Europe. Au niveau mondial, les résultats étaient déjà connus, mais il y avait ce doute, encore plus, après la conquête de Xiaomi sur Apple.

Les données apparaissent désormais, de la main de Counterpoint, et montrent que Samsung a réussi à résister aux assauts de la marque chinoise, qui a tout de même regagné du terrain. L’avance existe toujours, mais Xiaomi s’en approche très vite.

Fait intéressant, Xiaomi était l’une des marques qui a le plus progressé, avec 51% sur l’année, principalement en volume de ventes. Même avec ces valeurs, la marque chinoise a subi une perte en septembre, en raison du manque de composants.

Samsung avait eu ce problème plus tôt et a réussi à le surmonter rapidement, sans en souffrir maintenant, aidé par le nouveau Galaxy. Dans le cas d’Apple, on peut parfaitement noter l’arrivée de l’iPhone 13, qui est venu bousculer les chiffres, en grande partie en raison du retard du modèle précédent en 2020.

En dehors de cette guerre au sommet, nous avons des marques comme OPPO qui ont augmenté de 112% d’une année sur l’autre. Cette affaire s’explique par l’union de la marque avec OnePlus. Encore faut-il faire attention au live et au realme, qui ont connu de très fortes croissances en Europe.