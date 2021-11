Youtuber transforme un mini-réfrigérateur en un PC de jeu à 10 000 $

Dans le monde technologique, il y a des gens avec une créativité incroyable. Et la nouvelle que nous allons rapporter aujourd’hui est exactement l’un de ces cas. Il s’agit d’un youtuber qui a donné des ailes à son imagination et à sa créativité et a transformé un mini frigo en ordinateur de jeu d’une valeur de 10 mille dollars.

Le projet a été entièrement sponsorisé et comprend tout ce qui se fait de mieux sur le marché du matériel.

Youtuber transforme un mini-réfrigérateur en PC de jeu

Vous vous souvenez du mini-réfrigérateur Xbox Series X que Microsoft a récemment publié ? Eh bien, inspiré par cette idée, le youtuber qui possède le compte « Basically Homeless » a installé un fantastique PC de jeu dans un petit réfrigérateur.

YouTuber a assemblé tout l’ordinateur lui-même, sans l’aide d’un tiers. Cependant, les pièces et les composants ont été donnés en commandite. Le réfrigérateur était fourni par la marque GFUEL, tandis que le matériel provenait de Micro Center. Ce « mini-réfrigérateur le plus rapide au monde » est doté d’une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090.

Quant aux pièces et configurations restantes, elles sont les suivantes :

Processeur – Intel Core i9-11900K

Carte mère – ASUS Z590-E ROG STRIX Gaming WiFi

GPU – EVGA GeForce RTX 3090 FTW3

RAM – G.Skill Trident Z Neo Series RVB 32 Go (2 x 16 Go) DDR4-4000

SSD – Intérieur Premium 1 To

Source – EVGA SuperNOVA 1200P2

Écran – Acer CG437K Pbmiiippuzx 43″ UHD (3840 x 2160) 144 Hz

Câbles – Lian Li Strimer Plus 24 RGB 24-Pin ATX / Plus 8 RGB 8-Pin PCI-E Cable

Radiateur – EKWB 360 mm Ordinateur Haute Performance

Bloc de refroidissement – Corsair Hydro X Series XC5 RGB

Housse – Réfrigérateur GFUEL

Avec toutes ces fonctionnalités, ce PC de jeu est évalué à environ 10 000 $. Regardez la vidéo du montage de cet équipement dans un mini frigo :

Au début, youtuber a essayé de construire un mini système ITX avec AMD Ryzen 3200G et GTX 1650 à l’intérieur du réfrigérateur. Cependant, cela n’a pas fonctionné. De plus, l’un des principaux objectifs était de pouvoir battre 985 FPS dans le jeu Minecraft. D’après le youtubeur :

On overclocke les GPU, les CPU et la RAM, pourquoi ne pas overclocker le frigo ?

À cette fin, le compresseur du réfrigérateur a été remplacé par un climatiseur portatif. Cependant, le youtuber avait la connaissance de son père, qui est un professionnel des systèmes de ventilation et de climatisation.

Mais après avoir corrigé tous les problèmes survenus, le PC de jeu est enfin prêt à l’intérieur du mini réfrigérateur.