Top 5 des enceintes intelligentes pour rendre votre maison « intelligente »

Il existe de plus en plus d’appareils qui s’intègrent avec des assistants virtuels et peuvent être facilement contrôlés avec de simples commandes vocales. Allumer les lumières, mettre l’aspirateur, ouvrir les stores ou faire chauffer l’eau pour le café sans sortir du lit, en sont quelques exemples. Les colonnes intelligentes assument aujourd’hui le rôle d’intermédiaire pour ce type d’actions.

Si vous envisagez de mettre l’un de ces articles sur votre liste de souhaits à acheter pour Noël ou dans les promotions du mois de novembre, voici quelques suggestions.

Top 5 des colonnes intelligentes

Amazon Echo Dot 4 – 59,99 €

L’enceinte intelligente Amazon Echo Dot 4 intègre l’assistant virtuel Alexa et est disponible à la fois sur le site Amazon et dans plusieurs magasins au Portugal. La version internationale, destinée à notre marché, n’est disponible qu’en juillet de cette année et comprend des fonctionnalités telles que :

contrôle de divertissement vocal (comme Spotify)

contrôle des appareils intelligents compatibles (tels que des prises, des lumières ou des gadgets)

répondre aux questions, définir des tâches ou des alarmes

interphone avec d’autres appareils Echo compatibles

Le haut-parleur doit être connecté au courant électrique, il n’a pas de batterie et il dispose d’une application dédiée pour aider à gérer toutes les actions à distance.

Le son est reproduit via un haut-parleur avant de 4 cm et dispose d’une sortie audio de 3,5 mm. Le dessus comprend un contrôle du volume physique et des boutons de microphone. Il offre une connexion Bluetooth et Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz).

Google Nest Audio – 85 €

Google Nest Audio est l’une des nombreuses options proposées par Google avec son assistant virtuel propriétaire. Le contrôle des stocks s’avère similaire parmi les différents produits présentés ici.

Cette option a un prix moyen sur le marché domestique de 85 €, mais peut être trouvée aux alentours de 75 €. Avec les prochaines promotions de novembre, cela pourrait être encore plus abordable. Son design est minimaliste et se décline en blanc et noir au Portugal. En dehors du pays, il y a plus d’options de couleurs.

Sur le devant se trouvaient les quatre LED typiques des produits Google et sur le côté, il est possible de contrôler le volume avec une commande tactile. À l’arrière, il y a un bouton physique pour allumer et éteindre le microphone. Cette option doit également être connectée en permanence au courant électrique.

Il dispose d’une connexion Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et Bluetooth et peut être utilisé pour les appels vocaux. La qualité sonore est garantie par un woofer de 75 mm et un tweeter de 19 mm, ainsi que par 3 microphones. Il est compatible avec Android et iOS.

Enceinte intelligente Xiaomi Mi – 40 €

Cette option Xiaomi est livrée avec Google Assistant, est compatible avec Chromecast et vous permet de contrôler tous les appareils intelligents intégrés à Google Home, et de répondre à toutes les questions telles que la météo, les heures, les activités dans le calendrier, et permet, par exemple, de toujours passer des appels vocaux via Google Duo.

Les commandes tactiles sont positionnées sur le haut du haut-parleur, il dispose de deux microphones longue portée, également dans cette zone, et le haut-parleur est de 12 W avec un son DTS. Ce haut-parleur peut être associé à un autre pour créer un effet sonore stéréo. Il intègre donc une connexion Bluetooth et Wi-Fi.

Apple HomePod Mini – 110 €

Cette option d’Apple est idéale pour ceux qui ont déjà des appareils de marque. Il est parfaitement intégré à l’ensemble de l’écosystème et est contrôlé par Siri. Le fait est que cette colonne n’est pas officiellement disponible par Apple au Portugal, car Siri n’a pas non plus la langue portugaise disponible au Portugal. Cependant, cela fonctionne sans aucune restriction. Il existe donc plusieurs magasins qui le vendent dans notre pays à un prix d’environ 110 €, en noir et blanc.

Le HomePod Mini peut être intégré à l’application Home et au Homekit, il dispose d’une connexion Wi-Fi et Bluetooth 5.0, offre un accès direct aux invités et intègre même la puce Ultra Wideband pour fonctionner à proximité des appareils Apple.

Tronsmart Element T6 Max – 70 €

Cette option se trouve déjà dans certaines boutiques en ligne au Portugal, mais elle existe aussi chez Geekbuying et Aliexpress. L’enceinte Bluetooth Element T6 Max est dédiée à la maison avec un design compact et une qualité sonore puissante de 60 W avec la technologie SoundPulse de Tronsmart. Le son est restitué à 360° grâce au positionnement des haut-parleurs intégrés. Le point culminant est sans aucun doute la basse jouée.

Offre une batterie, de sorte qu’il peut être placé n’importe où, même loin des prises. Cette batterie, selon la marque, a une autonomie d’environ 20 heures de lecture de musique d’affilée.

En plus du Bluetooth, il inclut le NFC, assurant une transmission plus rapide de la musique depuis le smartphone. Il est compatible avec Google Assistant et Siri.

A noter que les prix indiqués sur tous les produits ne sont qu’une référence moyenne, basée sur l’observation dans les boutiques en ligne. Les produits peuvent être trouvés à des prix différents selon le magasin et les promotions en cours.