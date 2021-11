Sony résout un problème avec la batterie interne de la PlayStation 5

Playstation 5 est l’une des consoles de jeux vidéo les plus populaires et les plus recherchées par les joueurs. Cependant, cela ne signifie pas que cet équipement Sony a également des problèmes. Mais il est important que la marque les éteigne dès que possible après leur détection.

En ce sens, la société japonaise a désormais corrigé un problème que posait la batterie interne de la PS5 et qui empêchait l’exécution de certains jeux sur la console de nouvelle génération.

Sony résout le problème de la batterie interne de la PS5

Vers la fin septembre 2021, Sony a publié une mise à jour du système pour la PlayStation 4. Cette mise à jour était destinée à résoudre un problème avec la batterie Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) de la console de jeux vidéo qui empêchait certains jeux de jouer. .

Cependant, ce même problème affectait et hantait également la prochaine génération de console PlayStation 5. Cependant, grâce à une vidéo sur youtuber, nous avons appris que la société avait déjà résolu ce même problème sur PS5. La vidéo a été partagée sur le compte Hikikomori Media et confirme que la PlayStation 5 peut désormais exécuter tous les jeux PS5 ou PS4, même sans la batterie CMOS. Mais encore, il semble que les jeux PlayStation Plus ne fonctionnent toujours pas.

La batterie CMOS est utilisée pour alimenter l’horloge interne des consoles de jeux vidéo. Il sert à vérifier l’accès légitime aux jeux et, si vous êtes à court d’électricité, il peut empêcher les jeux de s’exécuter sur votre appareil. Cependant, et bien que les jeux physiques puissent également être affectés par cette faille, le problème est plus grave lorsqu’il s’agit de jeux numériques.

Cette situation n’affecte pas tous les joueurs et tout indique qu’elle n’est pas aussi courante qu’il y paraît. Dans tous les cas, il est positif et important que Sony ait écouté les doléances des joueurs et donc leur ait trouvé des solutions.