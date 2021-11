Recharger un véhicule électrique sur le réseau public ? Combien en reste-t-il?

L’une des discussions les plus récentes dans le monde d’Internet a porté sur le prix de la recharge des véhicules électriques. Les conducteurs de voitures électriques sont surpris par les factures de recharge et la conclusion est qu’il a été retiré qu’il est plus cher de faire un trajet en voiture électrique qu’en voiture à essence.

Après tout, combien coûte la recharge d’un véhicule électrique sur le réseau public ?

Est-ce cher de transporter l’électricité hors de la maison?

Suite aux débats qui se sont propagés à travers plusieurs canaux, le site Clube Escape Livre a publié un article très intéressant et utile sur le sujet. L’article prévient que la recharge d’un tramway sur le réseau public peut coûter très cher !

José Manuel da Costa, a demandé une carte de recharge à une entreprise qui fournit des services de recharge. Utilisant parfois les facilités et les remises offertes par une société de distribution, il a été contraint de recharger les tramways du réseau public et privé avec ladite carte.

José raconte le jour où il a reçu une facture de 51,25 € ! Au prix de 0,163 € par kWh (hors charge) les 30,081 kWh rechargés lui ont coûté 4,01 € car l’entreprise a fait une belle remise de 0,89 €. Les 33,519 kWh fournis en dehors du Vazio ont coûté chacun 0,213 €, soit un total de 5,86 € grâce à une autre remise généreuse de 1,28 € faite par l’entreprise.

Après tout, José révèle qu’il a effectué 11 expéditions qui ont ensuite été facturées au tarif EGME (entité de gestion de la mobilité électrique) de 0,17 € par expédition. Autrement dit 1,82 € sans droit, bien entendu, à une remise. Au calcul de la somme, les 66,6 kWh consommés coûtaient 12,04 € ce qui, avec la remise de 2,17 €, se traduisait par une valeur finale de 9,87 € plus 1,82 € du tarif EGME.

Cela signifie que la facture serait de 11,69 €, plus TVA, pour un total de 14,38 €. Ceci pour 66,6 kWh qui permettrait de parcourir près de 400 km avec une voiture 100% électrique et une consommation moyenne d’environ 17 kWh/100 km. Moins cher que d’utiliser une voiture à essence qui avec une consommation de 5 l/100 km me conduirait à dépenser 28,5 € pour la même autonomie.

Le taux d’utilisation des bornes de recharge est d’environ 70%

Cependant, pour les 11 recharges qu’il a effectuées, les opérateurs ont facturé 29,92 € ! Comptes rendus, hors TVA, la facture de 66,6 kWh était de 41,61 €, et ce taux d’utilisation des bornes représente environ 70 % de la facture. En fait, l’électricité qu’il a réellement utilisée n’était, avant taxes, que de 9,87 € !

Par conséquent, il aurait été moins cher de parcourir 400 km si vous aviez utilisé votre voiture à l’essence. Dans ce cas, déjà avec TVA, je dépenserais un peu plus de 30 €, contre 51,25 € pour l’électricité aux cabines publiques.