L’accès à votre compte Google va changer radicalement à partir du 9 novembre

Google essaie constamment d’assurer la sécurité de ses services et de ses utilisateurs. En plus de créer et d’appliquer des mécanismes qui élèvent ces normes, il cherche également à donner aux utilisateurs les outils pour se protéger.

Avec cette idée de base, le géant de la recherche va bientôt franchir une étape unique qui change radicalement ses comptes. A partir du 9 novembre, tous les utilisateurs de ses services devront utiliser la validation en deux étapes, faisant du smartphone une pièce incontournable.

La validation à 2 facteurs, ou authentification à 2 facteurs, comme on l’appelle également, est un mécanisme qui permet une authentification de sécurité, car l’utilisateur n’a besoin de connaître que son mot de passe. Ce processus initial est compensé par un second, où il y a des informations que l’utilisateur contrôle.

Google pense que ce sera le mécanisme le plus sécurisé qu’il souhaite voir utilisé par ses utilisateurs. Il aurait pu être activé pendant plusieurs années, mais maintenant le processus va changer et tous les utilisateurs l’auront activé.

On savait déjà que Google allait prendre cette décision, mais toujours sans que sa date d’entrée en exploitation n’ait été révélée. Le géant de la recherche a maintenant révélé plus d’informations et a finalement fixé une date. Ce sera le 9 novembre que tout sera changé et que la sécurité sera renforcée.

De nombreux utilisateurs ont déjà cette fonctionnalité active et en cours d’utilisation, garantissant ainsi une sécurité accrue. Le processus est simple et ne nécessite que le smartphone pour fournir l’authentification du deuxième utilisateur.

Si vous ne voulez pas attendre la semaine prochaine, vous pouvez activer la validation en deux étapes. Accédez simplement à ce lien, puis à la zone Sécurité. Ici, l’option de validation en deux étapes sera présente et l’ensemble du processus doit être suivi, ce qui est très simple.

C’est certes un changement qui aura de nombreux résistants, mais c’est une étape nécessaire. Avec une validation en deux étapes, Google garantit une sécurité beaucoup plus élevée et protégera ses utilisateurs de manière très efficace.