GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti pourraient atteindre les ordinateurs portables pour rivaliser avec Intel Arc

Nvidia est sans aucun doute le véritable leader du segment des puces graphiques. Et l’un des grands secrets du succès de l’entreprise américaine est le fait qu’elle développe et lance régulièrement des produits puissants et variés.

Ainsi, les rumeurs se renforcent maintenant selon lesquelles Nvidia prépare les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti pour les ordinateurs portables. De plus, il semble que la stratégie de Nvidia soit une réponse à Intel afin que ces GPU puissent concurrencer directement les prochains graphiques Arc de ses concurrents.

RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti dans les ordinateurs portables pour concurrencer Intel Arc

Nvidia prépare de nouveaux équipements à lancer dans les prochains mois. Mais les dernières rumeurs indiquent que le constructeur a également préparé le lancement des cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables. Et maintenant, ces rumeurs se renforcent avec l’information selon laquelle la marque ne lancera pas seulement ce modèle, mais il sera également accompagné du GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Mobile. L’information a été révélée par la base de données IDC Device ID.

Ainsi, la société dirigée par Jensen Huang répond ainsi aux assauts de son rival Intel, notamment avec l’arrivée imminente de nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist qui devraient arriver au premier trimestre 2022. Et il semble que les nouveaux modèles Ti Mobile proposent un certain nombre de noyaux plus élevés que les variantes non-Ti.

Comme nous l’avons déjà mentionné ici, le modèle GeForce RTX 308o Ti Mobile sera basé sur la puce graphique GA103 et sera un véritable monstre de traitement graphique. On estime également qu’il apportera 7680 cœurs CUDA avec une interface mémoire 256 bits et 8 Go ou 16 Go de mémoire GDDR6.

Déjà la GeForce RTX 3070 Ti devrait apporter environ 5120 cœurs, sans avoir beaucoup plus d’informations à ce sujet.