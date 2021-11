Vous ne pouvez pas ouvrir les applications sous Windows 11 ? La cause est connue et Microsoft aura bientôt une solution

Malgré une adoption très intéressante, Windows 11 n’a pas été exempt de problèmes, que Microsoft a essayé de résoudre rapidement. Même avec cet engagement, les situations s’accumulent.

Le plus récent a commencé à rapporter plus tôt cette semaine et semblait se concentrer sur l’application Snipping Tool. Après tout, le problème est beaucoup plus important et peut toucher de nombreuses autres applications intégrées à Windows 11, toutes créées par Microsoft.

Avec une adoption et une installation en croissance exponentielle, Windows 11 est désormais sous toute l’attention des utilisateurs. Ils testent et évaluent ses fonctionnalités, cherchant à savoir ce qui est nouveau et ce qui a été amélioré.

Un lot de plaintes a commencé à faire surface plus tôt cette semaine, montrant que l’application Snipping Tool avait des problèmes et ne pouvait pas être utilisée. Dédié à la capture d’images, il est utilisé de manière récurrente par de nombreux utilisateurs.

À compter du 1er novembre 2021, certains utilisateurs pourraient ne pas être en mesure d’ouvrir ou d’utiliser certaines applications intégrées de Windows, ou des parties de certaines applications intégrées qui n’ont pas installé KB5006746, publié le 21 octobre 2021. Cela est dû à un problème. avec un certificat numérique Microsoft ayant expiré le 31 octobre 2021

Microsoft a déjà rendu public la reconnaissance de ce problème et montré qu’il est encore plus répandu que prévu. Cette faille affectera d’autres applications intégrées dans Windows 11 ou des parties d’entre elles dans ce système. Microsoft parle de problèmes avec son clavier à l’écran, son écriture vocale et son tableau de bord Emoji.

La cause étant bien identifiée, Microsoft a également révélé la raison de ces problèmes. Tout semble être dans un simple certificat du géant du logiciel et qu’il sera installé sur Windows 11. Celui-ci a expiré le 31 octobre, les problèmes ayant commencé le lendemain.

Pour l’instant et pour résoudre ce problème dans certaines applications, Microsoft recommande d’installer KB5006746 maintenant, bien qu’il soit toujours en cours de test. La solution finale à ces failles est en cours de préparation par Microsoft, mais cela peut encore prendre du temps à arriver.

C’est un autre problème qui afflige Windows 11, et il rejoint une liste déjà connue de tous. Microsoft va déjà travailler pour résoudre la faille et apporter ainsi à ce système la convivialité que tout le monde attend.