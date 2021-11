Apple a vendu 6,5 millions de MacBooks au troisième trimestre et dépasse ASUS

Apple mise beaucoup sur son secteur informatique. Et il semble que l’adieu aux processeurs Intel et l’investissement dans les puces Silicon elles-mêmes aient été un levier important pour l’autonomie de la firme de Cupertino et qu’ils aient contribué à un plus grand succès.

Et il semble que les résultats soient en vue car, selon les données les plus récentes, Apple a vendu 6,5 millions d’ordinateurs MacBook au troisième trimestre 2021. Avec ces valeurs, la marque à la pomme a réussi à dépasser le taïwanais ASUS.

Selon les données du cabinet d’analyse de marché Strategy Analytics, Apple a réussi à vendre 6,5 millions d’ordinateurs MacBook au cours du troisième trimestre de cette année 2021.

Les détails montrent que ces 6,5 millions d’unités vendues dans ce secteur correspondent à une croissance de 10 % sur un an. Et ce résultat a ensuite suffi à la firme à la pomme pour conquérir 10 % et des parts de marché, tout en prenant la quatrième place à ASUS. A son tour, et malgré la même progression de ses ventes, la société taïwanaise s’est ainsi classée cinquième du classement avec 5,1 millions d’ordinateurs portables vendus.

Le classement est mené par le chinois Lenovo, qui a réussi à vendre 15,3 millions d’ordinateurs portables au troisième trimestre. Ces ventes donnent à la marque 23 % de part de marché et représentent une augmentation de 5 % en glissement annuel. La deuxième place est occupée par le nord-américain HP, qui a vendu 14,3 millions d’équipements et détient 21 % de part de marché. Cependant, les ventes de HP étaient inférieures de 5 % à celles de la même période l’an dernier. La médaille de bronze appartient à Dell avec 12,2 millions d’ordinateurs portables vendus. La marque détient 18% de ce marché et a réalisé une impressionnante augmentation de 50% par rapport au troisième trimestre 2020.

Au total, 66,8 millions d’ordinateurs portables ont été vendus ce troisième trimestre, soit une croissance de 8 % en glissement annuel.

Les ventes de Chromebooks et de tablettes ne sont pas encourageantes

À son tour, selon l’analyste de marché IDC, les ventes de Chromebook ont ​​chuté de 29,8% au troisième trimestre, à 6,5 millions d’unités, par rapport à l’année dernière. Ces valeurs trouvent leur origine avant tout dans la « saturation » du marché éducatif.

Sur ce segment, le classement est une nouvelle fois mené par Lenovo, suivi d’Acer. Dell, HP et Samsung.

Quant aux tablettes, les ventes de celles-ci ont baissé de 9,4% à 42,3 millions d’unités. La réduction significative de la demande pour cet équipement est la principale raison de ces valeurs. Cependant, Apple a rompu la tendance avec des ventes d’iPad augmentant de 4,6% en glissement annuel pour atteindre 14,7 millions d’unités.

