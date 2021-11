La Chine dépasse les deux millions de points de recharge pour voitures électriques

Pour que les gens commencent à adopter les voitures électriques, les gouvernements doivent sécuriser, entre autres éléments, des bornes de recharge sur tout le territoire. En Chine, outre les politiques visant à encourager l’adoption de modèles électriques, le pays a déjà dépassé les deux millions de points de recharge.

Le pays asiatique compte 56,8% de points de recharge en plus que l’année dernière et est le pays avec le plus grand réseau de recharge au monde.

En Chine, les politiques visant à encourager l’adoption de modèles électriques portent leurs fruits, de sorte que le nombre de voitures électriques dans le pays a considérablement augmenté au fil des ans. Par conséquent, cela représente un exemple pour les pays qui ont l’intention, de la même manière, d’augmenter la demande de voitures électriques.

Alors que les ventes de voitures électriques ont diminué d’environ 17,2 % par rapport à septembre de l’année dernière, l’infrastructure de recharge de la Chine s’est développée et a répondu aux nouveaux besoins des clients. Selon les chiffres de l’Alliance pour la promotion des infrastructures de recharge des véhicules électriques (EVCIPA), pour le mois de septembre de cette année, la Chine compte plus de deux millions de points de recharge, soit une augmentation de 56,8% par rapport à l’année dernière.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, 237 000 bornes de recharge publiques ont été installées, offrant aux citoyens 1,04 million de points de recharge à leur disposition. En plus des expéditeurs publics, la Chine compte également des expéditeurs privés. Fin septembre, avec une augmentation de 178,5 %, les conducteurs disposaient de 1,02 million de ces bornes de recharge.

En plus des bornes de recharge et de la vente de voitures électriques, la Chine dispose d’espaces pour changer les batteries. Fin 2020, ils étaient 555, mais entre-temps, ils sont passés à 890. Sur ce total, 546 appartiennent à NIO, un constructeur chinois spécialisé dans les voitures électriques, qui affirme avoir effectué quatre millions de changements de batteries.

Ces résultats ne sont pas surprenants étant donné que la Chine a imposé aux constructeurs de vendre un nombre minimum de voitures électriques par an. Par ailleurs, le pays encourage la mise en place de bornes de recharge, aide et encourage l’achat de voitures électriques et soutient le renouvellement des flottes publiques.