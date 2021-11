Le cycliste ne serait peut-être pas en vie aujourd’hui sans l’Apple Watch appelant le 911

Les montres connectées sont de plus en plus utiles non seulement pour nous indiquer l’heure, mais aussi pour nous aider dans bon nombre de nos tâches quotidiennes. De plus, dans le cas d’Apple, Samsung, Fitbit, entre autres, les utilisateurs peuvent compter sur des systèmes d’aide au sauvetage. En effet, c’est grâce à la fonction d’appel d’urgence de l’Apple Watch qu’un cycliste affirme avoir été sauvé après une grave collision.

Avec l’utilisation généralisée de cet appareil, les utilisateurs sont plus susceptibles d’être assistés par de l’aide.

Apple Watch aurait pu être la clé

Le témoignage est à la première personne et encore une fois un blessé n’a pas pu demander de l’aide car il n’était pas en pleine utilisation de ses facultés. Le cas s’est produit avec un cycliste britannique, Jay Dixon, qui, après avoir été écrasé, est tombé et à ce moment-là, l’Apple Watch a détecté l’accident et a demandé une aide immédiate.

Selon ce que l’homme a dit à une chaîne d’information locale, il a été percuté par une voiture alors qu’il tentait de tourner sur une route secondaire. La collision a été si violente qu’il a littéralement quitté la route et a heurté le sol avec violence.

Quand je tombe du vélo, je souffre d’une commotion cérébrale immédiate. Le chauffeur est venu me voir, j’étais extrêmement fatigué et je perdais connaissance. »

Il a expliqué l’accident à un service d’information local GrimsbyLive.

Y a-t-il eu un moment après ma chute où j’ai pensé : « Réveillez-vous ou allongez-vous simplement ici et abandonnez » ? J’ai continué à essayer de me lever, mais je n’ai pas pu, j’ai eu une chance incroyable. Si j’étais entré en collision avec la voiture à quelques centimètres de plus à droite, je pense que je serais mort.

dit Dixon.

Même en l’appelant un quasi-accident, l’homme dit également qu’il pense être en vie à cause de son Apple Watch.

Quand je suis tombé, ma montre a envoyé un signal d’alerte aux secours et à mon partenaire. Il avait détecté que j’étais tombé et envoyé ma position exacte aux deux parties. L’horloge disait exactement ce qui s’était passé et mon partenaire s’est présenté en 15 minutes.

L’aide a été fournie très rapidement et l’homme a subi des traumatismes, des coupures et des contusions. Il a l’intention de remonter sur le vélo après sa convalescence.

La détection des chutes pourrait devenir une détection des accidents

Comme indiqué dans la présentation de l’appareil, à partir de la version 4, les montres Apple, y compris la nouvelle Apple Watch Series 7, détectent lorsqu’un utilisateur tombe et ne bouge pas pendant une minute. Ainsi, le mécanisme effectue automatiquement un appel aux services d’urgence et les données de localisation sont transmises aux secouristes.

Ainsi, comme nous l’avons vu depuis de nombreuses années maintenant, il s’agit d’une fonctionnalité qui a permis de sauver des vies d’innombrables fois et Apple essaie également de l’étendre aux accidents de voiture.