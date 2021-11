Sony Playstation : L’initiative Conquer the Throne a pris son envol

Sony Playstation est dans une phase très active de l’année. Il a récemment lancé l’initiative Conquer the Throne qui permet aux joueurs de gagner des prix juste pour… jouer !

Venez en apprendre un peu plus sur cette initiative Conquista o Throne, qui a débuté en début de semaine.

conquérir le trône

Conquista o Throne est une nouvelle initiative de Sony Playstation à travers laquelle la marque japonaise lance un défi à la communauté inspiré par le spot de la marque mondiale « La ville où jouer n’a pas de limites ». L’idée est d’amener la communauté à jouer et, avec cela, à gagner des prix Playstation.

L’objectif principal de Conquest the Throne est d’inviter les joueurs PlayStation du monde entier à atteindre des objectifs communs avec leurs heures de jeu sur Playstation 4 et Playstation 5 et avec les trophées gagnés, pour débloquer des récompenses exclusives.

L’initiative Conquista the Throne comprendra 3 phases, chacune avec des objectifs communautaires et des récompenses associées. En jouant ensemble, les joueurs devront passer le mur extérieur, conquérir la chambre intérieure et conquérir la salle du trône, gagnant des avatars PSN exclusifs et un thème Playstation 4 unique à la fin de chaque étape.

Le programme Conquista o Trono a commencé le 2 novembre et les inscriptions peuvent encore être faites ici (jusqu’à la fin de la phase 2). Cependant, celui qui le fait désormais, ne pourra plus participer à la Phase 1.

La partition fonctionne selon le tableau suivant :

Activités des joueurs PlayStation Nombre de points à cumuler par action Jouez à n’importe quel jeu PS4 ou PS5 de votre choix dix Jouez à n’importe quel jeu PS4 ou PS5 de votre choix avec un autre joueur 15 Utilisation de la fonction de partage via le bouton Partager 5 Obtenez le trophée de bronze 5 Obtenez le trophée d’argent dix Obtenez le trophée d’or 20 Obtenez cinq (5) trophées en une partie 25

La première phase appelée « Passer le mur extérieur » a commencé le 2 novembre 2021. Elle se poursuivra jusqu’à ce que la communauté atteigne 25 millions de points. Une fois cet objectif atteint, la phase 2 est déverrouillée : Conquérir la chambre intérieure, qui se poursuivra jusqu’à ce que la communauté atteigne 100 millions de points. Une fois que cela se produit, la communauté entre dans la troisième et dernière phase appelée Conquête de la salle du trône, avec l’objectif de 160 millions de points. Cette partie du concours se termine dès que la communauté termine l’initiative des 3 phases de la conquête du trône, ou avant le 16 novembre (selon la première éventualité).

La communauté sera récompensée pour avoir terminé chaque étape, et à la fin de l’étape 1, tous les participants recevront deux avatars PSN, à la fin de l’étape 2, ils recevront cinq avatars PSN, et à la fin du troisième objectif du programme, les joueurs Playstation 4 recevez un thème exclusif Playstation 4 et 3 avatars PSN et les joueurs Playstation 5 recevront 3 avatars PSN.

À la fin de l’événement, les joueurs pourront concourir pour avoir la chance de gagner l’un des gros prix : une console PlayStation 5, un ensemble d’anneaux du roi avec des symboles PlayStation ou un ensemble d’écouteurs sans fil avec microphone PULSE 3D et un carte-cadeau du PlayStation Store. Entre 17h00 le 17 novembre et 06h59 le 19 novembre, des questions-questionnaires seront publiées sur la page de l’initiative, chaque question ayant son prix respectif et les joueurs ayant la réponse la plus proche à chaque question seront les gagnants de votre région.

Enfin, il convient de noter que, accompagnant l’initiative Conquista o Trono, sont les détaillants El Corte Inglés et Gaming Replay, qui bénéficient désormais de 20% de réduction sur les accessoires PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation 5, du 28 octobre à novembre. 5ème.