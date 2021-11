GNR publie une vidéo avec des manœuvres super dangereuses avec des motos

Les autorités nationales utilisent les médias sociaux pour sensibiliser à la sécurité routière. En septembre, la GNR a publié une vidéo qui révélait des manœuvres dangereuses des Portugais (voir ici).

Maintenant, le GNR a publié une vidéo avec les manœuvres de moto les plus dangereuses. Voir la vidéo.

Mardi dernier, la GNR a lancé la campagne #NãoSouDeFerro, dont l’objectif est d’alerter les motocyclistes sur les dangers de la conduite de véhicules à deux roues, notamment lorsque les limites sont dépassées.

Cette campagne nationale est une initiative qui s’inscrit dans une stratégie de prévention et de sensibilisation qui vise à contribuer au changement des comportements au volant, avec différentes actions de sensibilisation menées sur l’ensemble du territoire national.

Selon le communiqué envoyé à Netcost-security.fr, le GNR déclare que…

Considérant que les conducteurs de véhicules à moteur à deux roues constituent un groupe à risque car les conséquences des accidents sont généralement plus graves, et qu’un flux important de véhicules à moteur à deux roues vers l’Algarve devrait accompagner le Moto GP, GNR développera la sensibilisation. des initiatives de sensibilisation dans certaines zones de service du nord au sud du pays, en menant également plusieurs initiatives de sensibilisation dans les environs de l’Autodromo Internacional do Algarve