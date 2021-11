Besoin d’un nouveau smartphone mais pas envie de dépenser plus de 400€ ? Nous avons des suggestions

Choisir un smartphone est difficile dans un marché aussi concurrentiel. C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui la suggestion de 5 smartphones Android disponibles au Portugal avec des prix compris entre 300 et 400 €.

Apprenez à connaître les suggestions d’aujourd’hui et faites de bons choix, étant donné que les prix indiqués sont des valeurs moyennes pour le marché national, et peuvent être trouvés à des prix inférieurs, surtout en ce mois de promotions.

5 smartphones Android entre 300€ et 400€

Xiaomi Mi 11 Lite – 315 €

Le Xiaomi Mi 11 Lite est la première suggestion et la plus abordable. Ce smartphone a été lancé en mars de cette année, considérant d’ailleurs que toutes les options sont à partir de 2021.

OnePlus Nord CE 5G – 330 €

L’option OnePlus revient au smartphone Nord CE 5G que l’on peut acheter directement dans la boutique OnePlus, mais qu’on peut également trouver dans d’autres points de vente. Le smartphone est disponible en Charcoal Ink, Silver Ray, Blue Void.

vraiment GT Master Edition – 350 €

Realme est une entreprise relativement nouvelle sur le marché, mais présente des propositions assez solides. Pour ceux qui recherchent de bonnes options à des prix équitables, c’est une marque à considérer. Dans la gamme GT, il existe deux modèles de smartphones, le modèle de base, le GT 5 realme et cette option plus abordable Master Edition, tous deux disponibles au Portugal, en vente directe depuis la boutique officielle ou d’autres détaillants.

POCO F3 – 350 €

Le POCO F3 est également sorti en mars et reste un excellent choix de smartphone dans cette gamme de prix, avec l’un des meilleurs processeurs de ce top des choix.

Samsung Galaxy A52 (4G) – 380 €

Enfin, l’option revient à la marque qui reste la préférée de beaucoup, Samsung. Le Samsung Galaxy A52 est disponible en versions LTE et 5G, et pour beaucoup, le prix que vous payez plus cher pour la 5G (bien qu’il ait d’autres spécifications améliorées) ne le compense pas.

Dans cette gamme de prix, quels autres smartphones proposeriez-vous ?