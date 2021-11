Le groupe Volkswagen développe la recharge sans fil pour ses voitures électriques

L’avenir du marché automobile semble déjà tracé et les voitures électriques arriveront avec de plus en plus de qualité, d’autonomie et de sécurité. Ce sont des points clés qui captivent l’utilisateur, en plus du prix, bien sûr. En termes d’ergonomie et d’autonomie, il reste encore beaucoup à faire, mais c’est là que le groupe Volkswagen investit actuellement dans la recherche.

Le géant automobile développe une installation d’un système de recharge sans fil pour ses voitures électriques. Selon le propriétaire de VW, Porsche, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, entre autres, les progrès ont été importants jusqu’à présent, atteignant une puissance de charge de 120 kW.

Les voitures électriques qui se rechargent sans fil seront « normales » en un rien de temps

En plus de la vitesse de chargement, les constructeurs automobiles veulent plus de facilité d’utilisation lorsqu’il s’agit d’alimenter les véhicules. En tant que telle, la technologie de recharge sans fil pour les appareils électriques pourrait être plus proche que jamais.

Comme nous vous l’avons montré à maintes reprises, il y a beaucoup de bonnes avancées dans ce domaine technologique. Depuis plusieurs années, certaines marques de véhicules de transport en commun ont ces systèmes d’usage courant. Aujourd’hui, le groupe Volkswagen fait des progrès importants à cet égard, ce qui permettra à sa prochaine génération de voitures électriques de recharger plus facilement leurs batteries sans avoir besoin de câbles.

Il s’avère qu’il existe actuellement une coopération entre le groupe Volkswagen, l’Oak Ridge National Laboratory et l’Université du Tennessee. Ces équipes ont pour objectif de développer la technologie de certains modèles électriques du Groupe. Tout cela est réalisé par le biais du Knoxville Innovation Center, qui appartient au Volkswagen Group of America, où il y a déjà une avancée importante en la matière, selon un récent rapport publié par la marque elle-même.

La capacité de charge sans fil est actuellement très intéressante

Jusqu’à présent, la capacité de recharge de ces voitures était très faible, associée à un échauffement général du système assez inquiétant. Aujourd’hui, et après plusieurs incréments, il y a une augmentation significative de la vitesse de recharge sans fil.

Le groupe en question est déjà parvenu à passer des 6,6 kW, qu’ils atteignaient auparavant, à 120 kW de puissance de recharge. Cette différence est plus que remarquable, mais ses plans ne s’arrêtent pas là. Comme déjà indiqué comme objectif, les ingénieurs ont l’intention d’établir une capacité de charge supérieure à 300 kW.

Cet objectif suffira à recharger une Porsche Taycan jusqu’à 80 % en seulement 10 minutes, des chiffres actuellement possibles en utilisant le procédé de recharge actuel sur une borne de recharge ultra-rapide.

Cependant, il reste encore des obstacles à surmonter. L’un des plus gros inconvénients que cette technologie a présenté jusqu’à présent a été la perte d’énergie entre l’appareil émetteur et le récepteur, quelque chose d’assez courant dans ce format de recharge, non seulement pour les véhicules, mais aussi pour la plupart des appareils technologiques.

Les avancées ici ont été très importantes, car elles ont réussi à réduire cette perte à seulement 2%, atteignant une efficacité de recharge de 98%.

Une nouvelle technologie qui pourrait révolutionner la recharge des tramways

Xin Sun, directeur du Oak Ridge National Laboratory, a assuré les médias de sa gratitude particulière au groupe Volkswagen pour avoir soutenu le développement de ce système de recharge sans fil.

Une bobine électromagnétique polyphasée avec électronique de puissance a été conçue pour ce projet et a été spécialement conçue pour fournir des niveaux élevés de transfert d’énergie dans un système compact. Cela permet directement d’éliminer pratiquement les dommages collatéraux à la santé de la batterie du véhicule elle-même.