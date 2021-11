Le premier iPhone avec USB Type-C pourrait être le vôtre… mais il ne sera pas bon marché

Nous avons récemment montré ici le premier des iPhones équipés d’un port USB Type-C. Apple ne semble pas avoir l’intention d’adopter cette norme au détriment de son port Lightning, il y a donc eu ceux qui se sont mis au travail et ont créé le premier iPhone avec un port USB de type C.

Maintenant, le modèle modifié est en vente aux enchères et le prix final semble élevé.

Pillnel, un étudiant en génie robotique, a passé des mois sur le projet pendant son temps libre afin de voir comment il pourrait adapter le framework de Lightning pour passer à l’USB-C. Il a ouvert plusieurs câbles des deux technologies jusqu’à atteindre un scénario final et fonctionnel.

Le futur ingénieur a d’abord créé un prototype simple qui permettait de recharger une batterie d’iPhone via le port USB-C. La preuve de concept était assez grande et ne pouvait pas tenir dans un iPhone, alors le jeune homme est passé à la tâche suivante, qui consistait à retirer tous les fils et à compacter tout à l’intérieur de l’appareil.

Voir le processus de développement vidéo complet

Pour le projet, Pillonel a rétro-conçu le connecteur C94 personnalisé d’Apple, créant sa propre conception de PCB flexible qui s’adapte à l’intérieur d’un iPhone. Le futur ingénieur a dévoilé le câble flexible dans un dernier teaser vidéo cette semaine, où il a démontré comment l’iPhone X avec USB-C charge et transfère des données.

Ce « prototype DIY » d’iPhone USB-C est devenu connu quelques semaines après l’annonce des plans de la Commission européenne. Cette entité a l’intention de forcer les fabricants de smartphones et d’autres appareils électroniques à installer un port de charge USB-C commun sur leurs appareils.

Premier iPhone avec USB-C sur eBay

Après tout le succès, le créateur du projet est sur le point de monétiser tout le travail qu’il a eu. L’iPhone X avec USB Type-C, le premier des iPhones à fonctionner avec cette technologie, est mis aux enchères sur eBay.

Au moment de la rédaction de cet article, le smartphone vaut 4 950 $ US (environ 4 274 euros).

En plus d’avoir le port USB-C, ce modèle a 64 Go de stockage, vient en noir et a la boîte, mais il n’apporte aucun accessoire. Le créateur prévient que ce téléphone ne doit pas être utilisé comme équipement principal ni même en usage fréquent. Il ne doit pas non plus être restauré ou avoir des données effacées après l’achat.