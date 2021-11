Volkswagen ID.5 est un SUV coupé électrique qui apporte 520 kilomètres d’autonomie et 300 ch

Volkswagen vient de présenter l’ID.5. Il s’agit du premier coupé SUV 100 % électrique de la marque allemande. Après le petit ID.3 et le volumineux ID.4, le nouveau modèle arrive avec une esthétique sportive, une variante GTX de 300 chevaux et la promesse de parcourir plus de 500 kilomètres d’autonomie en version standard.

Il s’agit d’un autre produit dérivé du kit de construction modulaire MEB. VW placera 3 variantes de ce nouveau SUV l’année prochaine. Découvrons-en plus sur une offre qui a un prix très intéressant.

ID.5 est disponible en trois versions : Pro, Pro Performance et GTX

Volkswagen a présenté le troisième modèle de sa famille ID 100 % électrique. Ce nouveau SUV coupé électrique partage le moteur avec l’ID.4, toutes ses versions ont une batterie de 77 kWh et sont basées sur la plateforme MEB (exclusivement pour les véhicules électriques) de ses frères.

Ainsi, comme annoncé, la nouvelle Volkswagen ID.5 dispose d’une version Access (Pro) de 174 ch, tandis que la version Pro Performance monte à 204 ch. Les deux versions promettent jusqu’à 520 kilomètres d’autonomie, la même autonomie que l’on retrouve dans l’ID.4 et toujours sous le cycle WLTP.

Quant à sa vitesse maximale, elle est limitée à 160 kilomètres par heure.

La version la plus puissante est la GTX, avec 300 ch de puissance, 310 Nm et qui passe de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Cette valeur est atteinte grâce à deux moteurs électriques, un pour chaque axe, qui totalisent une puissance de 220 kW. Dans ce cas, l’autonomie baisse un peu, jusqu’à 480 kilomètres.

Concernant la charge, tous les ID.5 peuvent être rechargés jusqu’à 135 kW, atteignant plus de 300 kilomètres d’autonomie en seulement une demi-heure. Sa vitesse maximale est limitée à 180 kilomètres par heure.

Un design prêt à l’emploi qui apporte une bouffée d’air frais dans les SUV

Au niveau du design, c’est un véhicule à la ligne plus musclée que l’ID.4, bien qu’il hérite des LED arrière, des roues et de certains éléments de son frère. Ses mensurations sont plus typiques d’une compacte, avec près de 4,6 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,6 mètre de haut, mais avec un coffre à bagages de 549 litres, l’un des plus grands de son segment.

L’intérieur est également assez similaire à ce que nous avons vu dans ID.4, avec un écran central de 12 pouces et pratiquement aucun bouton. Cet écran est accompagné d’une planche de bord de 5,3 pouces, ainsi que d’un affichage tête haute (réalité augmentée sur le pare-brise).

Quant au logiciel, il est mis à jour via OTA, est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay et dispose d’une application, le We Connect ID, qui permet de contrôler l’état de charge et l’autonomie, entre autres aspects.

Prix ​​et disponibilité

La Volkswagen ID.5 arrivera sur le marché en 2022, et il n’y a toujours pas de détails sur les prix. L’ID.4 est arrivé au Portugal avec des prix compris entre 39 356 euros et en Espagne entre 49 950 euros et 58 784 euros, on s’attend donc à un prix en ligne voire légèrement supérieur pour ce nouveau SUV électrique.