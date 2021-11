L’astuce d’Instagram pour augmenter la qualité des photos et des vidéos que vous téléchargez

Une astuce de la plateforme vous permet d’augmenter la qualité du matériel mis en ligne en ligne, qu’il s’agisse de photos ou de contenu vidéo. Le trouver n’est pas impossible, mais les développeurs l’ont caché profondément entre les paramètres de l’application pour iOS et Android. Voici comment y accéder en quelques clics.

Sur Instagram désormais, des millions de personnes téléchargent quotidiennement des vestiges de la vie quotidienne ou des interventions soigneusement planifiées pour être vues par le plus grand nombre. Bref, la plateforme est devenue un moyen de communiquer et d’informer le monde extérieur et c’est pour cette raison que ceux qui l’utilisent portent souvent une attention particulière à la qualité de ce qu’ils publient ; cette catégorie de personnes pourrait trouver une astuce de l’application cachée dans les paramètres qui vous permet d’augmenter la qualité du matériel téléchargé en ligne, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, utile.

Le switch pour augmenter la qualité des photos et vidéos

L’astuce en question n’est pas impossible à trouver par vous-même : après tout, c’est une option simple présente avec beaucoup d’étiquettes et de descriptions dans les paramètres Instagram. Cependant, les paramètres de l’application sont si nombreux – y compris des éléments dédiés à la protection, à la confidentialité, aux éléments enregistrés, aux publicités et bien plus encore – que la recherche de l’élément souhaité peut prendre un certain temps. Pour y accéder directement, ouvrez simplement les paramètres de l’application (en visitant votre page de profil et en appuyant sur l’icône avec les trois lignes horizontales en haut à droite), puis en sélectionnant l’élément Compte. Ici, l’entrée à rechercher est Utilisation des données, qui ouvre une page contenant le Switch souhaité : Téléchargements de haute qualité.

La version Android

Sur les téléphones Android, la même entrée n’existe pas, mais vous pouvez toujours vous assurer que les téléchargements sont effectués avec la meilleure qualité possible. Pour ce faire, il suffit d’aller dans l’élément Compte des Paramètres et de choisir à ce stade Utilisation des données mobiles : ici, assurez-vous simplement que le Mode d’économie de données est désactivé ou – s’il est activé – assurez-vous que l’élément Contenu multimédia est en haut résolution fournit une exception pour les connexions mobiles et WiFi.