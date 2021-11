Astuce : Utilisez ces applications pour profiter de la perforation de votre smartphone Android

Le changement apporté aux écrans des smartphones leur permet aujourd’hui d’être plus grands et d’occuper une surface encore plus large. Cela a conduit à ce que les chambres avant soient maintenant présentes à travers un petit trou, connu sous le nom de trou de perforation.

Ce trou n’a pas de fonction particulière, mais on peut inverser cette situation. Il pourrait s’agir d’un domaine d’information, simple et direct, s’il est bien exploré. Faisons donc connaissance avec 4 applications qui vous permettront de profiter du punch-hole de votre smartphone Android.

Les propositions que nous apportons peuvent être trouvées directement sur le Play Store de Google, ce qui le rend simple à installer et à utiliser. Ils apportent des informations colorées au trou de perforation, qui, dans la plupart des propositions, indiquent l’état de charge et d’énergie de la batterie.

#1 – Anneau d’Énergie – Édition Universelle !

La première proposition s’appelle Energy Ring – Universal Edition ! et semble être le plus capable de tous. En même temps, ce sera celui qui deviendra plus spécifique pour les smartphones où il pourra être utilisé par les utilisateurs.

En plus de s’adapter à l’usage, n’étant visible qu’en cas de besoin, il permet de définir l’épaisseur de la bague qui entoure le trou de perforation. Les couleurs et les formes sont prédéfinies et peuvent être facilement modifiées par les utilisateurs.

Page d’accueil : IJP

Prix ​​: Gratuit

#2 – Anneau d’énergie – Indicateur de batterie

La deuxième proposition que nous apportons aujourd’hui est l’Energy Ring – Battery Indicator, qui donne encore plus de liberté aux utilisateurs et à leurs smartphones. Ce qui ressort le plus, c’est la possibilité que l’on puisse définir la position de la bague et avoir plusieurs profils.

Vous pouvez personnaliser presque tous les paramètres de cette zone de notification d’alimentation, de la couleur (mode clair et mode sombre). Lors du chargement, nous avons également une animation qui le montre, étant différente de ce qui est utilisé dans les situations d’utilisation et de téléchargement.

#3 – Energy Ring – Encoche de la caméra et indicateur de batterie

La troisième proposition conserve le nom et les caractéristiques. L’Energy Ring – Camera Notch & Battery Indicator suit la ligne dps précédente et vous permet de positionner l’anneau d’alerte dans la position souhaitée. Ainsi, il s’adapte à n’importe quel trou de perforation.

Un autre détail qu’il apporte est la possibilité de définir le rayon et l’épaisseur d’un même anneau. Il s’adapte ainsi à n’importe quel punch-hole et à n’importe quel smartphone. En dehors de cela, il peut toujours être utilisé pour présenter des notifications, de manière discrète et simple.

#4 – Energy Ring – Indicateur de batterie et encoche de caméra

La dernière proposition est l’Energy Ring – Battery Indicator & Camera Notch, très similaire à la proposition précédente. Il a une faible empreinte mémoire et consomme donc peu de ressources. Il s’adapte aux paramètres d’énergie et économise également dans ce domaine.

Sinon, il a les mêmes fonctionnalités et capacités que la plupart des autres applications. Simple à utiliser, il devient utile pour les smartphones qui ont un trou de perforation, quelque chose de plus en plus courant dans les modèles de smartphones qui ont été lancés.

Ce ne sont que 4 options d’un Play Store plein de propositions. En plus du poinçon, il y a aussi des propositions pour l’encoche et d’autres formes plus insolites, qui ont été lancées. Essayez-le et dites quelle proposition vous avez le plus aimé. Si vous en connaissez d’autres, partagez-les également dans les commentaires.