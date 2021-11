Xbox dévoile les entrées d’octobre 2021 sur Xbox Game Pass

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate | 1 Mois | Xbox/Win 10 PC - Code jeu à télécharger

Un abonnement unique regroupant : le Xbox Game Pass pour console (Xbox One), le Xbox Game Pass pour PC, le cloud gaming sur téléphones et tablettes Android compatibles et le Xbox Live Gold pour jouer en en ligne sur console (Xbox One) Plus de 200 jeux consoles à jouer en illimité, avec de nouveaux jeux chaque mois, y compris les exclusivités Xbox dès leur jour de sortie Plus de 100 jeux PC avec de nombreuses nouveautés chaque mois pour enrichir votre collection de jeux, y compris les exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie Jouez directement sur votre téléphone ou tablette Android à plus de 100 jeux Xbox grâce au cloud gaming (bêta) L’abonnement Xbox Live Gold inclus pour jour à vos jeux préférés en ligne en multijoueur sur console avec la communauté Xbox Téléchargez vos jeux afin de bénéficier de la meilleure expérience possible Parcourez le catalogue, restez au courant des changements du catalogue Xbox Game Pass et installez vos jeux à distance grâce à l’application gratuite Xbox Game Pass sur iOS et Android