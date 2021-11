Des escrocs échangent 2 lettres dans un e-mail et une entreprise trompée lui paie un avion

Dans le monde numérique, presque tout est possible, même être payé pour un avion ! Les fraudes sont une constante et vous devez être très prudent. Le cas dont nous parlons aujourd’hui concerne un Portugais, qui aurait envoyé un e-mail à une société de location d’avions demandant un changement de son compte bancaire pour paiement.

Avec juste l’échange de deux lettres dans l’e-mail, l' »escroc » aura réussi à obtenir de la compagnie aérienne qu’elle lui paie un avion.

Burlão est portugais et aura obtenu 550 mille euros (prix d’un avion)

Selon JN, un Portugais de 37 ans est soupçonné d’avoir fraudé, à 550 000 euros, une société de location d’avions et de s’être enfui au Brésil.

Né à Lisbonne, le fraudeur aurait réussi à tromper la société indonésienne avec un faux e-mail, mais a été arrêté en début d’année suite à l’émission d’un mandat d’arrêt international. Le fraudeur est toujours emprisonné au Brésil, dans l’attente d’être extradé vers la Belgique, où le crime a été commis et où il sera jugé pour les délits d’escroquerie, d’escroquerie et de faux en écriture.

Selon le journal, la société PT Ersa Eastern Aviation a conclu un contrat de « leasing » avec le chinois de Chai Lease International Financial Services pour l’achat d’un avion. Il s’est engagé à payer 550 000 euros d’ici le 13 septembre 2019, mais trois jours avant l’échéance, il a reçu un e-mail lui demandant d’avancer le règlement de plus d’un demi-million d’euros. Et personne n’a remarqué l’échange subtil de deux lettres dans l’adresse e-mail de retour ([email protected] au lieu de la vraie, [email protected]).

La communication électronique expliquait que le compte bancaire de la société chinoise, sur lequel le bail devait être réglé, avait été temporairement bloqué, en raison d’un prétendu paiement effectué avec un faux chèque. Dans le même e-mail, il a été mentionné que les 550 000 euros devraient être transférés sur un compte dans une autre banque, dont le siège est dans la capitale belge, Bruxelles.

L’arnaque n’a été découverte que lorsque, après le délai convenu, la société financière chinoise a exigé le paiement de l’avion.