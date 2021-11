Les ingénieurs pensent avoir trouvé un nouveau moyen de nettoyer les déchets spatiaux

L’exploration de l’espace devenant de plus en plus une ambition, les objets qui s’y accumulent inquiètent les spécialistes, car ils mettent en péril la sécurité de ceux qui y voyagent, ainsi que de ceux qui restent sur Terre. En ce sens, un groupe d’ingénieurs a trouvé un moyen de nettoyer les débris spatiaux en orbite.

La nouvelle technique consiste à nettoyer les débris à l’aide d’aimants.

Au fur et à mesure que le désir des humains d’aller dans l’espace grandit et que l’ambition d’explorer ce qui est au-delà du ciel grandit, le problème des déchets spatiaux prend également une dimension nouvelle et plus inquiétante. Comme nous l’avons vu ici, les débris spatiaux se déplacent à grande vitesse dans l’espace, de sorte que les satellites désactivés, ainsi que d’autres lancements passés, constituent une menace pour les voyages spatiaux.

En ce sens, un groupe d’ingénieurs pense avoir découvert une solution pour fixer l’orbite de la Terre. La nouvelle méthode a été décrite dans un article de la revue Nature ce mois-ci.

Les débris spatiaux qui jonchent l’orbite terrestre nécessitent des solutions

Un groupe d’ingénieurs mécaniciens dirigé par Jake J. Abbott, professeur à l’Université de l’Utah, a conçu un nouveau plan qui utilise des aimants rotatifs pour manipuler les débris spatiaux, ce qui facilite leur gestion et simplifie leur collecte.

La solution des ingénieurs vise à soumettre les débris spatiaux à un champ magnétique en mouvement, permettant la circulation d’électrons dans les débris métalliques. Ainsi, les ingénieurs pourront déplacer les débris spatiaux où ils le souhaitent, sans avoir à les toucher.

Ce que nous voulions faire, c’était manipuler la chose, pas seulement la pousser, mais aussi la manipuler comme vous le faites sur Terre. Cette forme de manipulation, de dextérité, n’avait jamais été utilisée auparavant.

dit Abbott.

En plus de représenter une solution aux (augmentations) des débris spatiaux, cette méthode pourrait également être utilisée pour réparer un satellite endommagé. En d’autres termes, les ingénieurs et les astronautes seraient en mesure de le réparer sans avoir à le sortir de son orbite, ce que l’on croyait impossible jusqu’à présent.

Je commence à m’ouvrir aux applications potentielles qui existent. Nous avons une nouvelle façon d’appliquer une force à un objet pour un alignement précis sans le toucher.

Révélé Abbott.

À l’heure actuelle, l’équipe d’ingénieurs est à l’avant-garde de la nouvelle technique, réalisant ses implications et sa fiabilité effective.

