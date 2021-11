Microsoft mise aussi sur le métaverse : les réunions en réalité virtuelle arrivent

La vision du métavers exprimée par Microsoft se concentre pour l’instant sur la vie de l’entreprise : dès l’année prochaine au sein de Microsoft Teams il sera possible de faire entrer des avatars qui bougent la bouche et les mains dans l’appel vidéo à partir de l’audio des employés, même avec le webcam éteinte.

Quelques jours se sont écoulés depuis la conférence au cours de laquelle Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom du groupe Facebook en Meta, illustrant les ambitions de l’entreprise dans le monde de la réalité virtuelle et en particulier du métaverse. La direction prise a laissé de nombreux observateurs sceptiques, mais a été suivie de près par un autre des géants de la Silicon Valley, Microsoft. Lors de la conférence Ignite qui s’est tenue hier soir, la maison Redmond a imaginé une version du concept de métaverse dédiée aux entreprises, dans laquelle les reproductions numériques des utilisateurs interagissent dans un environnement virtuel comme s’ils étaient physiquement en réunion.

Le métaverse d’entreprise de Microsoft

La nouveauté fera dans un premier temps partie de Microsoft Teams, l’outil de communication dédié aux entreprises qui remplace Skype depuis quelque temps et s’intègre à la suite Office créée par Microsoft lui-même. L’idée est que les appels vidéo organisés sur la plateforme puissent être gérés à l’aide d’avatars avec les caractéristiques des employés, c’est-à-dire sans qu’ils aient besoin de se montrer en webcam. L’idée est que ces avatars, au lieu d’être confinés chacun dans leur propre fenêtre au sein de l’écran d’appel vidéo, apparaissent tous dans un même lieu partagé, une salle de réunion virtuelle personnalisable que Microsoft compte doter à l’avenir d’outils tels que des tableaux blancs électroniques où ils peuvent également afficher des documents et des graphiques que vous pouvez télécharger pour les visualiser plus confortablement.

Webcam désactivée, les avatars s’en chargent

Ces environnements peuvent être parcourus à la première personne même en utilisant des visionneuses de réalité virtuelle mais, comme cela s’est produit avec la présentation par Zuckerberg de son idée du métavers, on ne sait pas à quel point le grand public sera enthousiaste à l’idée de s’immerger à distance dans un bureau virtuel. . Cependant, Microsoft semble vouloir adopter une approche plus progressive que celle de Meta, ce qui pourrait aider à vivre des réunions à distance de manière moins stressante : lors des réunions, les avatars peuvent en effet se déplacer de manière autonome même avec la webcam éteinte, puisque l’audio du microphone sera analysé par des systèmes d’intelligence artificielle qui feront bouger la bouche et les mains des employés virtuels comme s’ils parlaient.

De Facebook 10 000 emplois en Europe pour développer son « Metaverse »