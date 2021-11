Les jeux pour smartphone arrivent sur Netflix aujourd’hui, mais d’abord uniquement sur Android

En tant que service de streaming le plus utilisé sur Internet, Netflix doit se réinventer périodiquement. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut maintenir l’intérêt des utilisateurs et ainsi garantir leur présence dans le service.

L’une des nouveautés promises était la présence de jeux dans ce service. Ce moment arrive maintenant, et sa disponibilité est promise aujourd’hui. Ceux-ci seront simples, mais apporteront un plaisir différent à Netflix.

La nouveauté a été annoncée maintenant par Neflix et promet d’apporter au service des jeux qui divertiront les utilisateurs de ce service de streaming. Son idée est de donner à tous ceux qui utilisent ce service un nouvel espace où ces jeux peuvent être téléchargés.

Cela n’aura aucun coût supplémentaire pour tous ceux qui ont déjà un abonnement Netflix, étant intégré à l’application, dans un nouvel onglet. Vous trouverez ici les 5 premiers jeux qui seront disponibles et pourront ensuite être téléchargés depuis le Play Store sur les smartphones Android.

Pour protéger les utilisateurs, les enfants n’auront pas accès à ces jeux pour le moment et toute personne disposant d’un pin d’accès devra le mettre avant de les utiliser. En dehors de cela, les jeux seront téléchargés et seront dans la langue définie par l’utilisateur.

Quelque chose d’important à propos de ces jeux a à voir avec les coûts supplémentaires ou d’autres achats. Aucune des propositions n’aura ces éléments et il n’y aura plus de valeur. De plus, les jeux pourront être utilisés sur plusieurs appareils, étant contrôlés par le type de compte de l’utilisateur.

Selon Netflix, ces 5 premiers jeux ne seront que le début de votre aventure dans ce domaine. En septembre de cette année, le service de streaming a acheté un studio de production de jeux, ouvrant ainsi la porte à l’émergence de ces propositions.

Cela démarre un processus qui va complètement changer Netflix et son offre. Pour l’instant, il sera limité aux smartphones Android, mais bientôt iOS aura également accès à cette nouvelle fonctionnalité, probablement avec beaucoup plus de jeux et de nouvelles propositions, peut-être même dans le navigateur.