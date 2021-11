Meta fermera le programme de reconnaissance faciale de Facebook et effacera toutes les données

Bien que ce ne soit pas normal, Meta et Facebook franchissent une étape sans précédent sur les réseaux sociaux. Vous allez supprimer une de vos zones, afin qu’elle soit évaluée et ne puisse pas être utilisée contre vos utilisateurs.

Nous parlons de son programme de reconnaissance faciale, qui est utilisé par les utilisateurs depuis plusieurs années dans des situations spécifiques et même, selon beaucoup, de manière très utile. Dans le même temps, et à cette fin, les données des utilisateurs sont supprimées et ne sont plus disponibles.

La fin de la reconnaissance faciale sur Facebook

L’annonce de cette nouvelle a été faite il y a quelques heures par Jérôme Pesenti, le vice-président de la zone Intelligence Artificielle de Facebook. Au fur et à mesure de leur avancée, cela prendra effet dans les semaines à venir et mettra fin à cette zone qui était utilisée depuis plusieurs années.

Bien qu’il semble être un mouvement altruiste et concerné, la vérité est qu’il ne s’agit que d’une réaction de Facebook et Meta à une série de poursuites. La dernière, qui a eu lieu en 2020, a abouti à un règlement judiciaire, qui a impliqué le versement de 650 millions de dollars.

Besoin de réglementation et inquiétude croissante

Dans un article sur le blog sécurité de Facebook, Jérôme Pesenti affirme qu’il y a « une préoccupation croissante » et que l’utilisation de cette technologie devrait être repensée. Il existe également un besoin de réglementation et de normes, qui doivent provenir des États et des organismes de réglementation.

En pratique, la fin du programme de reconnaissance faciale de Facebook aura un certain impact. L’identification automatique des utilisateurs n’aura plus lieu et les légendes avec texte alternatif pour les images n’incluront plus l’identification des utilisateurs présents.

Meta supprimera les données de l’utilisateur

Tous les utilisateurs qui ont choisi d’être présents dans ce programme de reconnaissance faciale seront exclus. De plus, toutes vos données et vos profils seront supprimés et ne seront donc plus disponibles. On estime que les données d’un milliard d’utilisateurs seront supprimées.

Il s’agit d’une décision importante de Facebook et Meta, pour garantir la confidentialité des utilisateurs. Ce n’est pas le seul et récemment, Amazon a suspendu l’accès de la police à son infrastructure. Google refuse également depuis 2018 de vendre des technologies d’information et de reconnaissance faciale.