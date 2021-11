Huawei va vendre son activité de serveurs x86 en raison des sanctions américaines

Après que les États-Unis ont mis Huawei sur leur liste noire, la vie et les performances de l’entreprise chinoise sont devenues assez compliquées. Et les conséquences de ces blocages se sont fait ressentir fréquemment, avec de nombreuses portes fermées. Ainsi, la marque basée dans la ville de Shenzhen a entre ses mains le grand défi de prendre des décisions difficiles et de très bien définir ses priorités, en fonction des limites auxquelles elle est confrontée.

À cet égard, des informations récentes indiquent qu’en raison des sanctions imposées par les États-Unis, Huawei va désormais vendre sa division de serveurs x86.

Huawei va vendre son activité de serveurs x86

Selon Reuters, qui cite Bloomberg News, Huawei Technologies Co est en pourparlers avancés pour vendre son activité de serveurs x86. Cette décision intervient après les sanctions imposées par les États-Unis, qui ont rendu difficile pour la marque chinoise l’acquisition des processeurs du fabricant américain Intel.

L’information a été publiée mardi 2 novembre et révèle que le géant chinois des télécommunications vend la division serveurs à un consortium comprenant au moins un acheteur soutenu par le gouvernement. Les détails ont été révélés par des personnes proches du dossier.

De plus, il a également été mentionné qu’au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs acheteurs potentiels du secteur gouvernemental et également du secteur privé.

Selon Bloomberg, Henan Information Industry Investment Co Ltd, une société d’État chinoise dont le siège est dans la ville chinoise de Zhengzhou, qui était partenaire du fabricant d’électronique grand public Huaqin Technology Co Ltd et x86, ainsi qu’une société de gestion d’actifs représentant le gouvernement local du Hubei est impliqué dans les négociations.

Sans processeurs, Huawei ne peut pas construire ses serveurs. Et comme il semble que la situation soit difficile à renverser, alors cela semble être la solution la plus adéquate pour l’entreprise chinoise.

Reuters a contacté Huawei, qui a refusé de commenter pour le moment.