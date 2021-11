Microsoft Loop une application conçue pour le travail hybride

Ce qui a commencé il y a longtemps sous le nom de Fluid Framework abandonne finalement ce nom et gagne son propre nom. Microsoft Loop est un changement radical dans Office où l’application ou le service lui-même est constitué de blocs. Chaque fichier peut être facilement intégré dans les applications Office les plus populaires, et le nom du fichier a disparu.

Microsoft Loop, une idée en développement depuis plus d’un an

Au début, nous pouvons considérer Microsoft Loop comme une version simplifiée et moins sociale de Teams. Cela devient vraiment un moyen d’organiser nos fichiers d’une manière différente. Un hub où vous pouvez organiser des fichiers au sein d’un projet et travailler avec différents blocs.

De plus, Fluid Framework était Open Source et permettait, comme Teams l’a fait, que n’importe quel service puisse être intégré. Cela peut nous permettre d’incorporer des fichiers de SAP, Salesforce ou de toute autre application dans Microsoft Loop et d’être reconnu par celui-ci.

Bien sûr, un autre point clé pour le succès de Microsoft Loop est que nous pouvons partager tout ce que nous faisons. Dans un changement qui ébranle les fondements d’Office, nous pourrons intégrer le travail en boucle dans Outlook, OneNote ou Teams. Ainsi, Outlook n’est plus simplement un gestionnaire de messagerie, il nous permet bien plus.

Ainsi, Loop est le rêve de Microsoft de faire évoluer Office, de nous offrir un espace de travail de style tableau blanc mais plus complexe. Certains qualifieraient cela de duplicité, mais après avoir testé Fluid Framework en version bêta et testé Outlook Spaces, j’aime la direction prise par Microsoft. Ils ne se contentent pas de diriger avec Office mais ils prennent des risques