Il y a 3 nouvelles fonctionnalités qui viennent d’arriver sur WhatsApp que vous voudrez essayer maintenant

S’il existe un service constamment amélioré et mis à jour, c’est bien WhatsApp. Chaque semaine, il y a des nouvelles ou des rumeurs de nouvelles fonctionnalités qui sont sur le point d’atteindre les utilisateurs.

Cette semaine ne pouvait pas être différente et il y a maintenant 3 nouvelles fonctionnalités disponibles. En fait, ce sont des améliorations de certaines qui existent déjà, mais que vous voudrez certainement tester, car elles rendent WhatsApp encore plus simple à utiliser.

Bien au-delà des fonctionnalités de base apportées par WhatsApp, son interface et ce qu’il offre aux utilisateurs sont constamment améliorés. Il s’agit souvent de petits détails, qui s’avèrent rapidement utiles et que tout le monde s’en sert.

C’est dans ce domaine qu’il y a maintenant 3 nouvelles intéressantes. Le premier apporte une meilleure utilisation de l’écran dans toutes les visualisations de vignettes, aperçus de sites et autres éléments. Ceux-ci sont plus gros, ce qui permet d’être vu plus simplement.





LES Lundi la nouveauté vient aux autocollants. Ce moyen simple pour les utilisateurs de s’exprimer a gagné de plus en plus d’adeptes et est maintenant largement utilisé. Ce qui change maintenant, c’est la contextualisation de ces autocollants. En fonction de ce qui est écrit, et un simple « hahaha » suffit, WhatsApp proposera aux utilisateurs le bon ou le plus ajusté.

Finalement, et pour le bureau, il y a aussi des nouvelles importantes. Ce client WhatsApp dispose désormais d’un éditeur d’image comme il se doit et vous permet de changer complètement ce que nous souhaitons envoyer à nos contacts. Tout se passe dans le navigateur et sans complications.

Nous sommes maintenant en mesure d’ajouter des autocollants, du texte et des images de recadrage à notre guise. Ce n’est pas nouveau pour les appareils mobiles, mais nous avons maintenant une expérience multiplateforme afin que nous puissions communiquer plus efficacement.

Ces nouvelles fonctionnalités sont déjà présentes dans les dernières versions des différents clients WhatsApp. Il suffit de mettre à jour et tout sera disponible pour être utilisé sans limitations et avec la simplicité à laquelle ce service Meta nous a habitués.