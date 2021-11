Jeux Ps Plus Gratuits Pour Novembre 2021

Novembre vient d’arriver et Sony Playstation vient de mettre à disposition des jeux gratuits pour ceux qui ont un abonnement actif au service Playstation Plus, afin que vous puissiez commencer à jouer dès aujourd’hui.

Venez voir quelles sont les nouvelles acquisitions Playstation Plus.

Les nouvelles acquisitions du service Playstation Plus ce mois de novembre sont déjà connues. Et ils sont également disponibles dès maintenant.

Par conséquent, si vous disposez d’un abonnement Playstation Plus valide, vous pouvez commencer à télécharger et à jouer gratuitement à la liste de jeux suivante…

Ville KO

Dans Knockout City, le joueur affronte des équipes adverses où il devra régler des comptes dans Epic Dodgeball Battles.

Dans ce « kill game » coopératif, le joueur pourra former une équipe avec ses amis pour, au combat, atteindre la domination de Knockout City. La plupart des mécanismes de jeu consistent à esquiver les attaques ennemies et, en jouant en équipe, à utiliser les balles dispersées sur la carte pour éliminer les adversaires avec des mouvements et des stratégies spéciaux.

Le jeu a également un fort composant de personnalisation où les joueurs peuvent créer leurs personnages à leur guise.

Les royaumes d’Amalur : recalculer

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, il s’agit d’un RPG et sera un bon ajout pour tous les passionnés du genre, qui ont vu peu de sorties sur console ces derniers temps.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arrive sur PlayStation Plus en novembre pour PlayStation 4 et propose des combats RPG intenses et personnalisables où le joueur devra percer les secrets d’Amalur de la ville animée de Rathir à la vaste région de Dalentarth.

Ce n’est qu’alors que vous pourrez sauver ce monde divisé par une terrible guerre et contrôler les clés de l’immortalité en tant que premier guerrier à être ressuscité.

Problème de première classe

First Class Trouble, sorti le 2 novembre directement sur PlayStation Plus, est un titre où les joueurs doivent travailler en équipe et les uns contre les autres pour survivre à une catastrophe.

Le joueur peut jouer le rôle de résidents humains ou de personnoïdes rebelles, et devra utiliser son intelligence et sa ruse pour rester en vie, l’objectif principal étant de déconnecter le réseau central d’intelligence artificielle (CAIN) de la luxueuse croisière intergalactique avant de le faire. Les personoïdes prennent le contrôle du navire.

Et encore…

L’actualité pour les membres PlayStation Plus ne s’arrête pas là, car Sony a également annoncé que, du 2 novembre 2021 au 3 janvier 2022, les joueurs ayant un abonnement actif au service pourront télécharger, sans frais supplémentaires, la PlayStation Titres VR : The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition, The Persistence et Until You Fall.

Dans The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition pour PlayStation 4, le joueur affrontera les horreurs qu’offrent les vivants et les morts dans cette nouvelle aventure en VR, autrement dit, à la première personne. Il sera possible de parcourir les ruines de la Nouvelle-Orléans infestées de promeneurs tout en se battant, en cherchant des suppléments, en essayant de survivre et en explorant le mystère de la ville dans des quartiers emblématiques où chaque choix a ses conséquences.

Pendant ce temps, The Persistence pour PlayStation 4 et PlayStation 5 arrive également sur Playstation VR. Dans ce jeu de Firesprite et Fabrik Games, le joueur devra se battre pour sauver une colonie spatiale infestée de clones tueurs mutants de l’équipage d’origine. La collecte de ressources sera importante pour améliorer nos compétences et débloquer un nouvel arsenal d’armes à chaque tentative, alors que nous approfondissons de plus en plus « The Persistence » pour réparer les systèmes et empêcher le navire d’être détruit par un trou noir.

Dans Until You Fall, le joueur devra découvrir et maîtriser son propre style de combat. Vous vous frayerez un chemin à travers des environnements néon incroyables et deviendrez plus fort en battant des monstres magiques dans ce roguelike. Combattez, attaquez, bloquez et lancez des sorts, ou armez-vous d’une variété d’options de gameplay pour acquérir la puissance nécessaire pour vaincre les monstres qui nous attendent dans ce monde mystérieux.

Qu’avez-vous pensé de l’actualité Playstation Plus de ce mois-ci ?