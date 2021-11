Apprenez Microsoft Azure, Windows et 365 pour booster votre carrière technologique

Microsoft est l’un des véritables géants durables de l’espace technologique. Avec une présence solide dans le bureau, les jeux, le cloud computing et plus encore, il y a de bonnes raisons pour lesquelles Microsoft est l’un des noms les plus connus de la technologie. Mais connaissez-vous vraiment bien leurs produits ?

Pouvez-vous travailler avec des outils comme Microsoft Exchange ? Savez-vous configurer et administrer un environnement Windows d’entreprise ? Savez-vous comment calculer des chiffres avec PowerShell ? Pouvez-vous configurer et gérer un cloud dans Microsoft Azure ?

Avec le pack complet 2021 Microsoft 365, Windows et Azure, vous apprendrez à faire tout cela et plus encore. C’est en vente pour seulement 59,99 $ (une remise énorme par rapport au prix de vente total).

Cette plongée en profondeur dans certains des sujets les plus avancés de Microsoft comprend 17 cours, visant les trois principaux produits cloud de Microsoft : Microsoft 365, Windows et Azure. Les cours sont dispensés par iCollege, l’un des marchés d’apprentissage en ligne les plus fiables depuis 2003. Des entreprises du Fortune 500 et des milliers de personnes comptent sur iCollege comme ressource pour acquérir les compétences technologiques les plus importantes d’aujourd’hui.

À travers ces cours, vous obtiendrez une formation complète sur le cloud computing Microsoft. Vous vous familiariserez avec Windows Server 101, explorerez Windows Hello pour les entreprises et vous formerez pour réussir l’examen d’administrateur Microsoft MD-100 Windows 10.

De plus, vous apprendrez à gérer les services de bureau à distance, à utiliser Microsoft Exchange et à obtenir une certification pour l’administration de Microsoft Azure, avec plusieurs cours conçus pour vous aider à réussir des examens cruciaux dès votre premier essai.

Plongez dans le cloud Microsoft et découvrez comment administrer les services cloud comme un pro. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir The Complete 2021 Microsoft 365, Windows et Azure Bundle pour une baisse de prix à durée limitée à seulement 59,99 $. C’est 10 $ de réduction sur le prix de vente habituel et une remise importante sur la vente au détail complète. Les prix sont sujets à changement.

