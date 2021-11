Crusader Blade est un mod qui utilise Mount & Blade II pour combattre les batailles de Crusader Kings III

Dans le contexte : le modding a parcouru un long chemin. À l’heure actuelle, la plupart d’entre nous connaissent des mods qui ajoutent des mécanismes et des systèmes complètement nouveaux ainsi que des actifs créés par la communauté et même du contenu de type DLC aux jeux. Cependant, ce n’est pas tous les jours que nous voyons deux jeux fusionner en un seul grâce au modding.

Si vous avez joué à Crusader Kings III, vous savez qu’il se concentre sur la fourniture d’une simulation politique et sociale à travers des systèmes complexes sans prêter beaucoup d’attention au côté visuel des choses. D’un autre côté, Mount & Blade II: Bannerlord essaie d’être le simulateur de guerre médiévale le plus visuel et le plus réaliste possible, mettant des armées massives les unes contre les autres avec tout le chaos, le combat viscéral et les corps qui en résultent.

Imaginez choisir le meilleur de chaque jeu pour en créer un nouveau, et vous aurez Crusader Battle. Cependant, ce n’est pas un jeu. C’est un mod qui utilise la mécanique impressionnante de Mount & Blade II pour générer une bataille pour Crusader Kings III. Le résultat de la bataille est ensuite transféré à Crusader Kings III, où vous pouvez continuer à jouer comme d’habitude.

Le créateur du mod a expliqué que lors de la transmission des données de Crusader Kings III à Bannerlord, le mod calcule le rapport de taille entre les armées et limite la bataille à un maximum de 1 000 soldats répartis des deux côtés. Le mod est également chargé d’essayer de sélectionner les unités Bannerlord les mieux adaptées en fonction des armées de Crusader Kings III.

À l’avenir, le créateur de Crusader Blade prévoit d’introduire plus d’unités et de mécanismes, y compris le siège, les duels, les systèmes d’inventaire et d’équipement, etc.

Pour installer le mod, vous devrez posséder à la fois Crusader Kings III et Mount & Blade II: Bannerlord. Après avoir lancé le mod, il vous sera demandé de spécifier les chemins d’accès à Bannerlord.exe et CK3.exe, et de sélectionner la langue et la « taille maximale de bataille » pour Mount & Blade II.

Pour trouver les chemins des fichiers .exe, accédez à votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur l’un des titres et sélectionnez « Gérer » et « Parcourir les fichiers locaux ». Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, recherchez le dossier « bin/Win64_Shipping_Client » dans le répertoire d’installation de Mount & Blade II ou le dossier « binaries » dans le répertoire Crusader Kings III. Vous y trouverez leurs fichiers .exe respectifs.

La première version publique du mod est désormais disponible en téléchargement via sa page sur itch.io.