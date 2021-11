Nintendo manquera de 20% l’objectif de production annuel de Switch en raison d’une pénurie de composants

Conclusion : Comme pratiquement tous les autres fabricants, Nintendo est aux prises avec des problèmes de production liés à la pénurie mondiale de semi-conducteurs et de composants. La forte demande pour le Switch, y compris le nouveau modèle OLED lancé le 8 octobre, n’arrange pas les choses.

Nintendo produira 20 % de consoles portables Switch en moins par rapport à son objectif initial pour l’exercice clos le 31 mars 2022, selon Nikkei Asia.

Nintendo prévoyait initialement de produire un record de 30 millions de consoles Switch pour l’exercice afin de répondre à la demande refoulée de la pandémie de Covid-19.

Un porte-parole de Nintendo a déclaré à Reuters que l’offre et la demande de pièces semi-conductrices sont serrées et affectent la production de Switch. « Nous évaluons l’impact », a ajouté le représentant. Plus de précisions pourraient arriver plus tard cette semaine alors que Nintendo devrait publier son dernier rapport sur les résultats le 4 novembre.

Nintendo a lancé le Switch original le 3 mars 2017, en tant que successeur de la Wii U. Aller avec un autre ordinateur de poche à une époque où les rivaux Microsoft et Sony où avoir beaucoup de succès avec de puissantes consoles de salon traditionnelles était certainement un pari, mais alors président Satoru Iwata croyait au jeu mobile et au matériel unique.

Le risque a payé grâce au matériel solide de Nintendo et à une solide écurie de propriété intellectuelle, cette dernière continuant de stimuler les ventes près de cinq ans dans le cycle de vie de la console. Beaucoup pensaient que Nintendo aurait déjà lancé une version plus puissante du Switch capable de produire une sortie 4K, mais la société a récemment déclaré en septembre qu’elle n’avait aucun plan pour un tel système.

Crédit image Erik Mclean