Lisbonne investit dans 41 radars ! Savoir où ils vont rester...

Le gouvernement et les collectivités locales parient sur les radars pour assurer la sécurité routière. Cependant, ce type d’équipement génère également beaucoup de revenus.

La mairie de Lisbonne a investi 2,142 millions d’euros dans l’acquisition de 41 radars de contrôle de la vitesse des véhicules, dont 20 seront installés dans de nouveaux emplacements et le reste remplacera les anciens.

Emplacement des nouveaux radars

Selon le plan d’implantation du système de sécurité routière en date de juin 2021, établi lors du précédent mandat municipal, sous la présidence du socialiste Fernando Medina, les nouveaux emplacements où seront installés ces dispositifs sont les suivants :

Avenues Santos et Castro (deux radars)

Avenida Lusíada (deux)

Avenida General Norton de Matos (un)

Avenida Padre Cruz (deux)

Avenida Marechal Gomes da Costa (un)

Avenue de l’Inde (un)

Avenida Infante Dom Henrique (deux)

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (deux)

Avenida Almirante Gago Coutinho (un)

Avenida de Ceuta (un)

Avenue Calouste Gulbenkian (un)

Avenida Marechal Craveiro Lopes (un)

2e circulaire (une)

Avenida dos Combatentes (deux).

Les 21 radars à remplacer sont situés sur Avenidas da Índia et Brasília (deux), Infante Dom Henrique (deux), Ceuta (deux), Gen. Correia Barreto (deux), États-Unis d’Amérique (deux), Marechal Gomes da Costa (un), Amiral Gago Coutinho (un), Eusébio da Silva Ferreira (un), 5 octobre (un), da Igreja (un), Cidade do Porto (un), João XXI (un), Afonso Costa (un), L’ingénieur Duarte Pacheco (un), sur la 2e circulaire (un) et sur l’Avenida das Descobertas (un).

Selon la municipalité, les nouveaux appareils « sont des équipements modernes et dotés d’une technologie plus à jour, qui permettent un contrôle simultané de la vitesse sur plusieurs voies et dans les deux sens », tandis que les anciens radars ne permettent le contrôle de la vitesse que dans un seul voie.

Lusa a également interrogé la mairie de Lisbonne sur l’application d’amendes dans le cadre de l’installation de radars dans la capitale, qui a révélé qu’« au cours des six dernières années, à l’exclusion de l’actuelle, une moyenne de 116 700 amendes a été prononcée ».

Selon les informations de la municipalité…

Les données enregistrées ne séparent pas les infractions pour excès de vitesse des autres infractions routières. Au cours des six dernières années, hors courant, le montant moyen des amendes est de 3 163 900 euros. Le montant total des amendes est partagé entre la Mairie de Lisbonne (55%), l’Administration fiscale (35%) et l’Autorité nationale de sécurité routière (10%

Une autre caractéristique est la possibilité de recevoir des données de trafic en temps réel au Centre de coordination de la mobilité de la municipalité (vitesses moyennes, nombre de véhicules avec possibilité de désagréger par type de véhicule, distance entre les véhicules pour évaluer la congestion routière), a révélé la municipalité, notant que la direction de ces radars est fait par la Police Municipale.

Concernant l’investissement associé, la municipalité a indiqué à Lusa que les 20 appareils pour les nouveaux emplacements avaient un coût de 1 094 527,80 euros (TVA incluse) et les 21 autres qui remplaceront les anciens coûtaient 1 047 959,85 euros (TVA incluse), ce qui correspond à un total de 2 142 487,65 euros (TVA incluse).

Netcost-security.fr a suivi le thème des « radars », en particulier l’installation de nouveaux radars avec les nouvelles technologies. Le Portugal disposera de nouveaux radars d’ici la fin de l’année, et c’est dire qu’il y aura des radars « partout ».

