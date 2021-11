Nettoyage de la machine à laver : Fini le linge qui sent mauvais

Votre linge sent-il aussi à la sortie de la machine à laver ? – Cela peut être dû à un mauvais détergent ou à un mauvais dosage. La plupart du temps, cependant, la machine à laver est à blâmer.

Il fait humide et chaud dans la machine à laver lorsque vous avez sorti le linge. Les bactéries et les moisissures y trouvent un environnement idéal pour se propager. Si vous souhaitez vous débarrasser à nouveau et sur le long terme des petits puants, vous devez nettoyer régulièrement votre machine.

Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser pour garder votre machine à laver propre. Nous vous disons quelles sont les différences.

Où est la saleté dans la machine à laver ?

Les bactéries se développent sur les débris laissés dans la machine après le lavage. Il s’agit de restes de poudre de détergent qui ne se sont pas complètement dissous, mais aussi de saletés et de graisses provenant des vêtements. Avec les bactéries, moisissures et autres germes, ils forment un biofilm qui se colle dans la machine.

A partir d’une température de 60 degrés, les germes ne peuvent plus survivre. Cependant, nous lavons de plus en plus souvent à des températures plus basses car les vêtements sont sensibles ou nous voulons économiser de l’énergie. En conséquence, de plus en plus de germes restent dans la machine – surtout si nous ne lavons pas assez chaud pendant une période de temps plus longue.

Les bactéries se déposent alors là où se trouve le résidu et là où il fait chaud et humide : dans les tuyaux d’évacuation, notamment sur les joints. Surtout, il y a trois endroits auxquels vous devez faire attention régulièrement, mais que vous pouvez aussi nettoyer facilement :

le compartiment à lessive

l’anneau en caoutchouc dans le hublot

le filtre à peluches

Il y a un deuxième problème que vous devez prendre en compte lors du nettoyage de votre machine à laver : le calcaire s’accumule également dans la machine, il se dépose préférentiellement sur les tiges chauffantes et augmente ainsi la consommation d’énergie. Mais il peut aussi se déposer sur les fibres du linge et les rendre rugueuses.

Programme de nettoyage de la machine à laver

Un seul ménage de printemps ne suffira pas : Pour remettre votre lave-linge propre et le conserver durablement, vous devez effectuer plusieurs étapes :

laver correctement à chaque fois

sécher à chaque fois après

rincer régulièrement les conduites

Laver correctement n’est pas difficile. Les instructions sont sur l’emballage du détergent. Vous ne devez pas vous écarter de la posologie qui y est indiquée.

Trop de détergent ne peut pas se dissoudre et est un terrain fertile pour les bactéries. Mais trop peu de détergent n’est pas bon non plus. Ensuite, d’abord, votre linge ne sera pas vraiment propre. Mais surtout, cela favorise également la formation de tartre dans la machine à laver.

Pour les étapes supplémentaires sur l’entretien de la machine après chaque utilisation, en particulier le compartiment à détergent, l’anneau en caoutchouc dans le hublot et le filtre à peluches, vous trouverez des sections séparées ci-dessous. Tout comme pour le nettoyage de base avec des remèdes maison et des produits chimiques de la pharmacie.

Nettoyer le tiroir à produits

Le tiroir à produits doit être sec entre les lavages. Mais vous n’avez pas besoin de trouver un chiffon et d’essuyer chaque fissure. Il suffit de laisser le compartiment sorti jusqu’à ce qu’il soit séché à l’air. Vous devriez le faire à chaque fois.

Difficile à voir, mais coup pour les bactéries : résidus de lessive en poudre dans le compartiment lessive de la machine à laver. Aussi (mauvais) à voir : beaucoup, beaucoup de gouttes d’eau (Image : Peter Giesecke)

Un nettoyage en profondeur est alors dû toutes les quelques semaines. Vous pouvez retirer le tiroir à lessive de la plupart des machines à laver. Ensuite, vous le mettez dans une baignoire dans laquelle vous avez préalablement rempli d’eau tiède et ajouté un verre d’essence de vinaigre.

Au bout d’un quart d’heure, vous pouvez sortir le tiroir à produits. Si nécessaire, vous travaillez avec un chiffon, une éponge ou une brosse à dents dans les coins puis séchez bien.

Si vous n’arrivez pas à sortir le tiroir à lessive, vous devrez essayer d’entrer dans les coins du mieux que vous pouvez avec les mêmes outils.

Nettoyer l’anneau en caoutchouc

Avec un chargeur frontal, il y a toujours de l’eau dans le joint de porte après le lavage, c’est-à-dire dans l’anneau en caoutchouc du hublot. Laissez cette eau s’écouler. Vous n’avez pas besoin de le faire avec un chargeur par le haut car il est construit différemment.

Il ne reste qu’un peu de mousse et d’eau dans l’anneau en caoutchouc du hublot de la machine à laver, mais souvent aussi des mouchoirs en papier, des pièces de monnaie et d’autres objets trouvés (Photo : Peter Giesecke)

Il suffit généralement de tirer un peu la lèvre en caoutchouc. Vous devez au préalable éliminer les résidus tels que la saleté, les écailles de calcaire, les pièces de monnaie et les restes de mouchoirs en papier. Vous pouvez l’essuyer avec un chiffon. Cependant, il suffit de laisser la porte ouverte pendant quelques heures pour que l’anneau en caoutchouc et l’intérieur du tambour de lavage sèchent bien.

Nettoyer le filtre à peluches

Le filtre à peluches est généralement situé en bas à l’avant de la machine à laver derrière un rabat. Placez un bol en dessous, car un peu d’eau peut toujours sortir de la machine lorsqu’elle est retirée. Retirez ensuite le filtre à peluches du support. Souvent, vous devez le résoudre avec une torsion au préalable.

Le filtre à peluches de ma machine à laver se trouve derrière le rabat rond en bas à droite (Photo : Peter Giesecke)

Élimine maintenant la saleté du filtre à peluches, idéalement sous l’eau courante tiède. Encore une fois, une éponge et une brosse à dents peuvent aider. Séchez ensuite le filtre à peluches et remettez-le dans le support.

Programmes de nettoyage

Plusieurs options sont disponibles pour le nettoyage de base. Le plus évident est le programme de nettoyage de la machine à laver – s’il a le sien.

En principe, ce programme ne fait que ce que vous pouvez faire vous-même : générer des températures élevées et les combiner avec des produits de nettoyage ou des solvants. Cependant, cela est fait d’une manière optimisée pour cet appareil. C’est pourquoi je choisirais toujours le programme de nettoyage.

Console de la machine à laver Miele WCI 860 WPS : Le programme de nettoyage est appelé via l’écran (Image : Miele)

Avec les machines à laver de haute qualité de fabricants renommés, une technologie supplémentaire est parfois utilisée : des capteurs détectent quand il est temps pour le prochain nettoyage en profondeur. Cela peut être fait encore plus à fond avec de la vapeur chaude au lieu de l’eau.

La meilleure façon de savoir si votre lave-linge dispose d’un programme de nettoyage et comment l’appeler est dans le mode d’emploi.

Combien de fois doit-il fonctionner à 90 degrés ?

Les températures élevées tuent les bactéries de manière assez fiable. Un cycle de lavage à 60 degrés est en fait suffisant, qu’il y ait ou non du linge dans la machine.

Beaucoup font également un lavage à vide tous les quelques mois – ou s’il y a une odeur de machine à laver – de préférence à 90 degrés. Peut-être aussi avec des produits de nettoyage supplémentaires, qui sont discutés dans les sections suivantes.

Si la machine à laver n’a pas de programme de nettoyage, une machine vide devrait fonctionner à 90 degrés de temps en temps (Photo: Peter Giesecke)

Mais attention : de nombreux programmes écologiques à 60 degrés ne tiennent pas leurs promesses. Ils n’atteignent pas 60 degrés dans le tambour de lavage ou seulement brièvement. Le nom trompeur signifie simplement que le lavage est effectué aussi efficacement qu’avec un programme normal à 60 degrés.

Cela peut même s’appliquer à l’élimination des taches, mais pas à la destruction des bactéries. C’est pourquoi je lave toujours les draps à 60 degrés sans mode d’économie d’énergie.

Utiliser la chimie ?

Si vous ne vous fiez pas uniquement aux températures élevées, vous pouvez toujours utiliser des nettoyants hygiéniques spéciaux pour lave-linge qui tuent les germes et détachent le biofilm. Ici aussi, il existe une solution optimisée : les produits chimiques de la pharmacie ou du supermarché. Ils rendent votre machine à laver vraiment propre, mais ils peuvent aussi polluer l’environnement car les produits chimiques finissent par se retrouver dans les eaux usées.

Des nettoyants hygiéniques pour lave-linge sont disponibles dans la pharmacie des marques bien connues (Photos: Sagrotan à gauche, Frosch)

Mais ce n’est pas si mal non plus, car 1. cela arrive rarement, 2. cela ne fait plus sentir l’odeur de votre linge, vous économiserez donc, espérons-le, quelques lavages, et 3. votre machine à laver durera ainsi plus longtemps. Donc, l’utilisation de produits chimiques ne doit pas être mauvaise si vous les dosez correctement.

Si vous souhaitez uniquement agir contre le calcaire, il existe également des détartrants purs pour la machine à laver. Cependant, la plupart des détergents contiennent déjà un détartrant. Vous n’aurez besoin de fonds supplémentaires que si votre eau est très dure ou si la machine est déjà calcifiée.

Vinaigre et autres remèdes maison

Habituellement, vous avez déjà la chimie appropriée dans votre ménage. Ce sont les soi-disant remèdes maison. Dans notre article Détartrer la bouilloire, nous avons déjà décrit le fonctionnement du vinaigre, de l’acide citrique, de la levure chimique, du bicarbonate de soude et du soda. Ils agissent non seulement contre le calcaire, mais aussi dans la machine à laver contre d’autres types de saleté sur lesquels les bactéries peuvent se déposer.

Les remèdes maison sont plus doux que les produits chimiques de la pharmacie. Par conséquent, ils doivent être utilisés plus souvent et régulièrement. Il faut aussi faire attention au dosage. Surtout si vous voulez nettoyer avec du vinaigre, assurez-vous que l’acide n’est pas trop fort.

L’essence de vinaigre (à gauche) et le vinaigre sont des remèdes maison efficaces pour lutter contre le calcaire, mais ne conviennent pas vraiment à la machine à laver (Photos : Surig, Hengstenberg)

Si vous enlevez le calcaire des carreaux, ce n’est pas si important. Cependant, dans la machine à laver, de nombreuses pièces en caoutchouc et en plastique sont attaquées par l’acide – joints et tuyaux. Essayez donc d’abord d’expérimenter avec un acide moins intense.

Faites fonctionner une machine vide à 90 degrés, en mettant au préalable un verre d’essence de vinaigre directement dans le tambour (ou moins). L’acide acétique et la chaux deviennent de l’acide carbonique et du calcium. Tous les composants sont ensuite rincés de la machine avec suffisamment d’eau. Cependant, l’odeur de vinaigre peut rester coincée dans la machine et être transférée au linge.

Acide citrique, bicarbonate de soude, pastilles pour lave-vaisselle

L’acide citrique est moins agressif que le vinaigre. Mettez 5 à 10 cuillères à soupe d’acide citrique dans le tambour de lavage vide. Mais choisissez ici une température maximale de 40 degrés. L’acide citrique est disponible en pharmacie. Je le liste toujours ici comme remède à la maison car il est complètement biodégradable.

L’acide citrique dissout également le calcaire, mais n’est pas non plus le premier choix lors du nettoyage des machines à laver (Photos : Surig, Heitmann)

Une alternative à cela est le bicarbonate de soude ou la poudre de soude. Mettez 50 grammes dans le compartiment à lessive et sélectionnez le programme de lavage principal à 60 degrés.

Une astuce que vous retrouverez encore et encore sont les tablettes pour lave-vaisselle. Mettez deux languettes dans le tambour de lavage vide et sélectionnez le programme de lavage principal à 60 degrés.

Conclusion : un entretien régulier aide

Si vous voulez éviter que votre lave-linge ne sente mauvais, vous devez doser correctement la lessive et bien laisser sécher le lave-linge après le lavage. Un nettoyage en profondeur doit ensuite être effectué tous les deux mois.

Parfois, un cycle de lavage à 60 ou 90 degrés et un nettoyage du filtre à peluches suffisent. Si des odeurs sortent déjà de la machine, vous devez les combattre avec des détergents de la pharmacie ou du placard de la cuisine.

Encore et encore, vous lisez le conseil selon lequel les ménages célibataires pourraient attendre plus de deux mois avec le nettoyage de base. Mais je ne me fierais pas à ça. Au contraire, si la machine à laver fonctionne moins souvent, les lignes sont également rincées moins souvent. Donc, en fin de compte, suivez toujours votre nez.

