L’entreprise accuse Mark Zuckerberg d’avoir copié le logo et poursuivra Meta

Facebook a récemment changé de nom et s’appelle désormais Meta. Le changement a pris la plupart des utilisateurs par surprise, mais il n’a pas plu à tout le monde. Et pour certaines entités, cela ne plaisait vraiment à rien.

Selon ce qui vient d’être révélé, la société de marketing numérique MileniumGroup a accusé le PDG Mark Zuckerberg d’avoir copié le logo que sa marque possédait déjà. Mais la société va plus loin et prétend qu’elle poursuivra même Meta.

Jeudi 28 octobre dernier, Mark Zuckerberg a annoncé une grande nouvelle. Facebook a changé de nom et a ainsi été renommé Meta. Selon ce qui a été informé, le nom a été choisi car il peut signifier «au-delà» et capturer l’engagement envers la construction de technologies sociales qui nous emmènent au-delà de ce que la connexion numérique rend possible aujourd’hui.

En plus du nom, Zuckerberg a également donné à l’entreprise une image renouvelée avec l’introduction d’un nouveau logo. Mais il semble que ces changements apporteront un peu de douleur au PDG du plus grand réseau social au monde.

L’entreprise accuse Zuckerberg d’avoir copié son logo et poursuivra Mega

MileniumGroup est une agence de communication et de marketing latino-américaine très mécontente du récent changement de Facebook. Concrètement, la société accuse Mark Zuckerberg d’avoir volé son logo et a affirmé qu’elle porterait même plainte aux États-Unis contre Meta.

Selon les détails, MileniumGroup affirme que le logo au format M et symbole de « l’infini » est utilisé par la marque depuis mars 2020, après avoir subi des modifications en juillet 2021. De plus, il ajoute qu’il y a déjà plus de deux semaines. que l’entreprise fait circuler des campagnes publicitaires sur les réseaux de télévision en Argentine où le logo est mis en avant, bien avant l’annonce du changement Mega. À son tour, le logo Mega n’a été révélé qu’en octobre 2021.

Voir les similitudes entre les deux logos :

De l’avis du PDG de MileniumGroup, ce processus est nécessaire pour protéger la créativité de l’entreprise :

Nous devons défendre notre propriété intellectuelle. La créativité est l’une de nos caractéristiques en tant qu’agence et c’est pourquoi nos avocats demanderont à Facebook un « shut down and stop » devant les tribunaux.

Il y a plus d’entreprises qui accusent Facebook

MileniumGroup n’est pas le seul à avoir ce problème. Une autre entreprise a également tenu à montrer, avec quelques sarcasmes, que le nouveau logo de l’entreprise de Zuckerberg est très similaire au vôtre, comme le révèle le compte Twitter de The Brief :

En revanche, il suffit de faire une brève recherche sur Google pour découvrir qu’il existe de nombreux autres cas similaires.