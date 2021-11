Mark Zuckerberg enseigne la programmation à sa fille depuis l’âge de 3 ans

Les deux filles de Priscilla Chan et Mark Zuckerberg ont maintenant 4 et 5 ans, mais elles apprennent depuis quelque temps à écrire en langage de programmation grâce à un logiciel spécial d’apprentissage et des cours donnés par leur père. C’était sa femme, fondatrice de Facebook et numéro un du groupe Meta.

On parle à juste titre de très peu de choses sur les filles de Priscilla Chan et Mark Zuckerberg, mais de temps en temps le couple dévoile quelques détails sur leur vie de famille qui inclut évidemment aussi les deux filles. La dernière occasion était une interview publiée par Priscilla Chan, dans laquelle l’épouse du fondateur de Facebook a révélé que les filles Maxima et August savent déjà écrire du code de programmation et que leur père Mark donne personnellement des cours à l’un des deux.

Dans une interview accordée il y a quelques jours au Sunday Times Magazine, Chan a révélé quelques détails sur la vie quotidienne de la famille, dont la soirée typique à la maison Zuckerberg. Dans son récit, il est apparu qu’August et Maxima, respectivement il y a quatre et cinq ans par le numéro un du groupe Meta, lisaient parfois ensemble avant de s’endormir, alors qu’à d’autres occasions, ils aiment programmer. En réalité, il n’est pas si rare que de jeunes enfants soient initiés au monde de la programmation : tout comme pour l’apprentissage des langues, les enfants d’âge scolaire et préscolaire ont une capacité d’apprentissage plus forte et mémorisent plus facilement des notions de naturalité plus difficiles pour adultes à saisir; la programmation est aussi une compétence que de plus en plus d’experts considèrent comme fondamentale dans le monde de demain – sur le lieu de travail mais pas seulement.

Il n’en demeure pas moins que tous les enfants intéressés par les disciplines dites STEM ne peuvent pas avoir le même mentor qui a suivi les filles Zuckerberg. D’après ce qui a été rapporté par la mère Priscilla, c’est en fait le père Mark qui a enseigné les premiers rudiments de la programmation aux filles. En particulier, la petite August écrit du code avec la fondatrice de Facebook depuis l’âge de 3 ans.