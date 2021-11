Le professeur prévient que le cerveau humain peut être envahi si l’IA n’est pas contrôlée

Comme nous l’avons vu, la technologie associée à l’intelligence artificielle (IA) a connu une évolution unique qui, pour beaucoup, peut même être effrayante. Par conséquent, l’auteur à succès « Sapiens » avertit que le cerveau humain pourrait être envahi si la technologie n’est pas réglementée.

La réponse au problème résidera dans la coopération mondiale.

Vous avez peut-être déjà rencontré des titres comme « Sapiens », un best-seller mondial, « Homo Deus », ou « 21 Lessons for the 21st Century ». Les livres sont écrits par le professeur israélien Yuval Noah Harari qui, après avoir vendu 35 millions d’exemplaires, traduits en 65 langues, est devenu un auteur renommé.

En plus de ses travaux axés sur l’histoire, l’esprit humain et la philosophie sociale, Yuval Noah Harari avait précédemment exprimé ses inquiétudes concernant l’IA et la bio-ingénierie. À son avis, ces domaines de connaissance pourraient constituer une menace existentielle pour l’humanité et, par conséquent, devraient être surveillés de près.

Récemment, dans une interview avec 60 Minutes de CBS, Yuval Noah Harari a averti qu’à moins que l’IA ne soit réglementée à l’échelle mondiale, les cerveaux humains pourraient être envahis à l’avenir.

Pirater un être humain, c’est connaître cette personne mieux qu’elle ne se connaît elle-même. Et, partant de ça, de le manipuler de plus en plus […] Ce sont des données sur ce qui se passe à l’intérieur de mon corps. Ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sont des entreprises et des gouvernements qui collectent des données sur l’endroit où nous allons, qui nous avons rencontré, quels films nous avons vus. La prochaine étape est la vigilance qui passe sous notre peau.

Il a mis en garde Yuval Noah Harari concernant l’IA.

Yuval Noah Harari : l’IA comme menace mondiale possible

Au cours de l’entretien, Yuval Noah Harari a expliqué comment les données mondiales sont traitées et où elles sont stockées. Après tout, le professeur a alerté les pays sur les effets nocifs possibles de l’IA sur les personnes.

[…] Le monde est de plus en plus divisé en domaines de collecte de données, d’exploration de données. Pendant la guerre froide, ils avaient le rideau de fer. Maintenant, nous avons le rideau de silicium, où le monde est de plus en plus divisé entre les États-Unis et la Chine, les données vont-elles en Californie ou vont-elles à Shenzhen, à Shanghai et à Pékin ? »

demanda Yuval Noah Harari.

Selon le professeur, à l’avenir, nous pourrions être confrontés à un changement radical dans notre façon de vivre, de travailler et de faire des choix. Ceci, alors que la technologie s’implique de plus en plus dans la vie quotidienne des gens.

Netflix nous dit à quoi faire attention et Amazon nous dit quoi acheter. Finalement, dans 10, 20 ou 30 ans, de tels algorithmes pourraient aussi nous dire quoi étudier à l’université et où travailler, et qui épouser, et même pour qui voter !

Alerté Yuval Noah Harari dans l’interview de CBS.

Pour le professeur, la solution au problème doit passer par la coopération mondiale, car il n’est pas possible de « réguler la puissance explosive de l’IA au niveau national ».

A lire aussi :